Borgere i Tasiilaq og Qaanaaq roses af vaccinationshold

redaktionen Lørdag, 15. maj 2021 - 13:57

Fra vaccinationsholdene lyder der en stor ros til befolkningen i Tasiilaq og Qaanaaq og de mange hjælpere.

- De fortæller om en god stemning og at mange hjælper hinanden med at komme frem til vaccinationen. Nogle steder er tilslutningen derfor næsten 100 procent, skriver Selvstyret i en pressemeddelelse.

Landslægen Henrik L. Hansen oplyser at hvis vi kan opnå, at op mod 8-9 ud af 10 er vaccineret, vil vi kunne undgå større smitteudbrud i samfundet.

- Man skal dog huske at dem som ikke er vaccineret stadig kan blive alvorligt syge af corona. Så en vaccine beskytter den enkelte mod et alvorligt forløb af Covid-19, fremgår det i meddelelsen.

Lavest tilslutning i Sydgrønland

Vaccinationsprogrammet kører planmæssigt og der er et vaccinationshold på re-visit i Sydgrønland. Det meddeles at dørene er åbne for alle interesserede borgere.

- Sydgrønland oplevede den laveste tilslutning til vaccinationsprogrammet. Derfor er der lavet en ordning så de borgere, der ønsker deres første stik kan tage imod vaccinen i denne omgang sammen med de borgere, som skal re-vaccineres, oplyses det.

Program for næste uge

Det er en stor logistisk opgave at få de mange vacciner ud over så store geografiske afstande og til de mest afsidesliggende bygder.

- Derfor er det vigtigt at borgerne prøver at være hjemme for at kunne få vaccinationen, mens vaccinationsholdet er der. Hvis man vælger at takke nej til tilbuddet nu, og ombestemmer sig senere, så kan man risikere at skulle vente til vaccinen bliver mere almen tilgængelig. Er man ude at rejse, kan man altid få vaccinen der hvor man er, når vaccinationsholdet kommer, lyder det.

I de næste uger besøges Uummannaq og bygder, Sydgrønland samt Qeqertarsuaq og Qasigiannguit.