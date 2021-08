Borgere i syd får kasser til farligt affald

Merete Lindstrøm Tirsdag, 17. august 2021 - 16:06

Der er helt klare regler om, at man skal sortere sit farlige affald fra det øvrige skrald i husholdningen. Hvordan man kommer af med det er lidt forskelligt fra kommune til kommune.

I kommune Kujalleq har man nu delt en rød kasse rundt til samtlige husstande i kommunen, hvor borgere fremover kan smide deres miljøfarligt affald som for eksempel batterier, mobiler, hår trimmere, røgalarm, emballage til stærke rengøringsmidler, maling og kemikalier.

Drifts- og administrativ leder i Kommune Kujalleq, Sem Ottosen, understreger, at det påvirker miljøet når man ikke sortere sit affald.



- Det er mit håb, at kasserne bliver brugt effektivt, eftersom man i mange hjem smider al slags affald ud samlet. Det har den konsekvens, at man afbrænder affald, der reelt ikke burde brændes i i forbrændingsanlægget, og desværre er det disse fraktioner, der er med til at skade forbrændingsanlægget og forårsager miljøforurening. Derfor håber jeg, at affaldskassen for miljøfarligt affald vil blive brugt effektivt, siger Sem Ottosen.

Forskellige løsninger i forskellige landsdele

Kommunen anbefaler, at man opbevarer kassen indendørs, og når den er fyldt op, kontakter man kommunen telefonisk og beder om afhentning af kassen udenfor sin bolig.



Kommunen har allerede opstillet containere til glas og dåser rundt omkring i byer og bygder, som ifølge driftschefen fungerer fint.

Direktør i det kommunale affaldsselskab Esani A/S, Frank Rasmussen, hilser den nye ordning velkommen.

- Det er en fin ordning, de har fået lavet dernede. Ligesom alle andre ordninger så koster denne løsning så et eller andet for borgerne, som er blevet obligatorisk i Kommune Kujalleq.

Miljøbil virkede ikke

I Nuuk i Kommueqarfik Sermersooq, skal borgerne selv køre ud til affaldscenteret med deres farlige affald. Men også her har man prøvet alternative metoder.

- For nogle år siden kørte vi rundt med en miljøbil om søndagen hvor borgerne kunne aflevere deres farlige affald. Men der var ikke den store tilslutning og derfor besluttede man, at pengene kunne bruges bedre andre steder.

Direktøren understreger at virksomhedernes farlige affald er et sted der prioriteres højt, fordi de har langt større mængder farligt affald, end private.