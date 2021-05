Borgere i Qaarsut chokoret over nyheden

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 13. maj 2021 - 11:46

Selvom der kun var plads til 70 personer i forsamlingshuset i Qaarsut, deltog over 100 indbyggere til borgermødet om risikovurderingen af Karrat-fjorden i tirsdags.

- Forsamlingshuset var helt fyldt op. Borgerne blev chokeret over nyheden. Man fik også et telefonnummer, man kan ringe til, hvis man ønsker at flytte til et andet sted, fortæller Edvard Nielsen til Sermitsiaq.AG.

Han var bygdebestyrelse for Siumut før valget, og forventer at blive genvalgt, når Avannaata Kommunia konstituerer sig.

Flere vil miste deres hjem

Hvis det største ustabile fjeld skrider i Karrat-fjorden, vil 113 beboere i Qaarsut miste deres hjem. Pilersuisoq og Nukissiorfiit vil også være ramt og det vil betyde, at hele bygden kan miste el og varme. Edvard Nielsen bor udenfor farezonen, så der skal ske meget, før han og familien flytter til et andet sted.

- Vores hus er placeret udenfor farezonen. Så jeg forventer, at vi bliver så længe vi kan. Der skal først ske noget meget alvorligt, før jeg vil flytte fra bygden, siger Edvard Nielsen.

Han fortæller, at Naalakkersuisuts borgermøde har været betryggende da der var politi og psykologer tilstede. Sidste gang bygden fik at vide, at der var fare for tsunami, var det gennem medierne.