Borgere i Nuuk: Hjælp de svage og ældre

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 01. december 2021 - 14:30

Nuummiut håber, at de ældre og de svage får en hjælpende hånd i disse tider, da stormen også er begyndt.

Det regner og stormer i hovedstaden i øjeblikket. Der er stadigvæk ikke strøm flere steder i Nuuk. Strømmen har været væk periodevist siden mandag aften klokken 23. I øjeblikket er der strøm nogle steder i hovedstaden, men Nukissiorfiit forventer nedbrud igen i løbet af dagen på grund af fejl på kabler kombineret med stormvejret.

Kornelie Lynge og hendes familie. Børnene blev hentet tidligt for at komme hjem før strøm. Nina-Vivi Møller Andersen / Sermitsiaq.AG

Familien Lynge har oplevet en uforglemmelig tirsdag og har hentet deres børn tidligere for at komme sikkert hjem.

- Det var forfærdeligt og koldt. Der bliver hurtigt koldt hjemme hos os. Vi har haft vand, men der har ikke været varme. Nu har vi hentet vores børn fra børnehaven tidligt, da stormen er på vej, siger Kornelie Lynge.

DMI har varslet storm i dag onsdag. Morten Larsen mener, at myndighederne kunne have forberedt sig noget bedre, da strømsvigt sker ofte i Nuuk.

Morten Larsen Nina-Vivi Møller Andersen / Sermitsiaq.AG

- Det er jo ærgerligt hver gang det sker, men der er jo ikke noget andet at gøre. Når der ikke er længere telefonnetværk, så bliver vi jo meget isoleret heroppe. Myndighederne kunne måske have forberedt sig lidt bedre, for det er ikke første gang, at det er sket, siger Morten Larsen.

Prøver lykken

Omkring 30 borgere ventede udenfor Brugsen i håb om at strømmen snart kom. De var nogle der skulle ind og handle, mens andre skal betale regninger.

Nuka Løvstrøm der venter udenfor Brugsen. Nina-Vivi Møller Andersen / Sermitsiaq.AG

- Jeg kan ikke betale regninger, så jeg venter udenfor Brugsen i håb om at strømmen snart kommer. Jeg håber, at lyset snart kommer tilbage, jeg synes, det er synd for familier der har små børn, især børn får mælk fra flasker. De skal jo bruge varme før forældrene kan give dem mad, siger Nuka Løvstrøm.

Hjælp de ældre og de svage

Agathe Petersen bor ved universitet, Ilisimatusarfik. Hun fik strøm efter 20 timer og hun var på vej til Brugsen for at handle det nødvendige, men strømmen gik lige før hun kom ind.

- Jeg savner elektriciteten og det går op for os, hvor privilegeret vi er. Vi kan bruge alle mulige lys og vi har en masse fordele med det, siger Agathe Petersen og fortsætter,

Agathe Petersen som håber på at de ældre og svage får hjælp. Nina-Vivi Møller Andersen / Sermitsiaq.AG

- Jeg tænker på det ældre og de svage, som har brug for hjælp. Jeg håber, at der bliver taget hånd om dem, og at nogen hjælper dem. Det er vigtigt at Sana har sin egen generator, det er jeg meget taknemlig for, siger Agathe Petersen.

Kommuneqarfik Sermersooq og sundhedsvæsnet har opfordret pårørende til ældre og de svage til at være ekstra opmærksomme på deres nærmeste. Borgerne kan møde op i kommunen eller ringe til +299 367281, hvis de har behov for akut hjælp fra kommunen.