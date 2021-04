Borgere i Kangerlussuaq vaccineres i dag

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 07. april 2021 - 14:10

Borgere i Kangerlussuaq, der er over 16 år er i dag blevet tilbudt vaccine mod coronavirus. Det sker som et led af Grønlands vaccinestrategi.

Vaccinationen af borgere sker i tidsrummet 9.00 til 15.00 i sportshallen, hvor første stik gives.

Allerede i morgen kan borgere over 50 år i Maniitsoq få tilbudt den første stik af vaccinen. Vaccinationer i Maniitsoq fortsætter på fredag.

- Herefter er det planlagt at borgerne i Sydgrønlands bygder samt Narsaq, Nanortalik og Arsuk (alle, som er fyldt 18 år og derover) tilbydes Moderna vaccinen i uge 15 og 16, oplyser Selvstyret i en pressemeddelelse.

Pfizer bruges i denne omgang

Indtil nu er der udelukkende anvendt vaccinen fra Pfizer/BioNTech. Selvstyret oplyser, at det også er denne, som bruges i denne vaccinationsrunde.

Vaccinen er kendt for at være vanskelig at opbevare og transportere, da den skal opbevares i minus 80 grader. Vaccineudrulningen på vestkysten har dog indtil nu kørt, som den skal.

Grønland har for et par uger siden landet en aftale med Danmark om at få leveret vacciner fra firmaet Moderna i stedet. Leveringen af denne vaccine skulle efter planen køre fra uge 14.

- Der er tale om en vaccine af samme type som vaccinen fra Pfizer/BioNTech, nemlig en såkaldt mRNA vaccine. Den har samme effektive virkning som Pfizervaccinen, men er nemmere at opbevare da den kun skal nedfryses til mellem – 15 og – 25 grader, som gør den væsentligt nemmere at transportere rundt i landet. Der skal gå mindst 28 dage mellem 1. og 2. vaccination, oplyser Selvstyret.

Ifølge landslægeembedets nye hjemmeside er der planer om at tilbyde vaccine til borgere over 18 år i sydgrønland ugerne 15 og 16. Det gælder for Narsaq, Nanortalik og Arsuk-borgere.