Borgere i Kangerlussuaq frustreret over varemangel

Walter Turnowsky Tirsdag, 18. juni 2019 - 13:48

Det er ikke usædvanligt, at der mangler varer i Pilersuisoq i Kangerlussuaq når en lang vinter går på hæld og det første skib med forsyninger endnu ikke er nået frem. Det er befolkningen ved at være vant til.

Men i år har det været særlig slemt, og nu har indbyggerne i lufthavnsbygden fået nok.

- Der er altid noget, der mangler når det er ved at være sommertid og man kan ikke andet end glæde sig over det første skib på. Men nu er det ved at gå for vidt, aldrig nogensinde har man oplevet så meget manglende varer. Og der må ske noget, skriver Kirsten Berthelsen i et åbent brev til KNI.

Og selv da det første skib nåede frem, hjalp det åbenbart ikke ret meget på de tomme hylder.

- Så prøv at forestille jer hvor skuffet man blev da man den 29. maj af ankomst skib, fandt ud af at de kun var sodavand og sprut der ankom plus en lille del frosne varer. Der findes en lang række varer der har manglet et stykke tid nu.

Skib er nået frem

Hos KNI forklarer man, at det første ordinære skib nu er ankommet til Kangerlussuaq, så problemet skulle være løst i denne omgang.

- Første ordinære skib i år ankom til Kangerlussuaq i går, søndag 16. juni, hvorfor vi i skrivende stund er i fuld gang med at tømme skibet og fylde de varegrupper i butikken som kunderne har efterspurgt, skriver Niels Andersen, kædedirektør for Pilersuisoq i et skriftligt svar til Sermitsiaq.

Blandt de varer, som Kirsten Berthelsen efterlyser er:

Brød: rundstykker, baguette, flutes, toastbrød, rugbrød, pitabrød, pølsebrød, burgerbrød og mere.

Ris: Jasminris, Basmatin og kogeposer og mere.

Mælk: letmælk, sødmælk, soyamælk og mere.

Pålæg: hamburgerryg, pålægschokolade, og meget mere.

Babymad og bleer ammeindlæg og mere.

Kyllingefillet, oksekød meget mere.

Mayonnaise, ketchup, dressing og mere.

Og dette er blot et mindre udvalg af det Kirsten Berthelsen nævner.

Vil forbedre vinterforsyning

Niels Andersen fortæller, at han har taget personlig kontakt til Kirsten Berthelsen for at få uddybet klagen. Det førte til, at der i går blev holdt et informationsmøde i Pilersuisoq i Kangerlussuaq for at få input til, hvordan vinterforsyningen kan forbedres.

- Det kan desværre være en vanskelig opgave at forudsige, hvor meget vi sælger de næste 9 måneder, idet der kan være mange omstændigheder som spiller ind, - hvor stor er tilflytningen, hvor mange turister kommer der til byen, er der forhold der gør at passagerer strander i kortere eller længere perioder m.m., alt sammen faktorer, som har indvirkning på varebeholdningen, men ikke desto mindre er det netop den opgave, vi står overfor at skulle løse.