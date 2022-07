Borgere vil give færinger ret til gratis abort i Danmark

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 05. juli 2022 - 14:10

Det har skabt opsigt og debat, at højesteret i USA har omstødt en vigtig dom, og på den vis medvirket til at indskrænke kvinders ret til abort i landet.

Som en del af debatten i Danmark er der også kommet fokus på den strenge abortlovgivning på Færøerne, hvor der ikke er fri abort.

Kvinder på Færøerne kan kun få en abort, hvis nogle bestemte forudsætninger er opfyldt. Det kan eksempelvis være, hvis de har været udsat for voldtægt, eller der er alvorlig fare for kvindens liv og helbred.

Koster tusindvis af kroner på privathospital

Nu er der blevet stillet et såkaldt borgerforslag, som skal hjælpe færøske kvinder, der ønsker en abort.

Forslagsstillerne vil have den danske regering til at ændre loven, således at Danmark "afskaffer kravet om dansk CPR-nummer og bopæl i Danmark for færinger, der ønsker at få foretaget en abort."

Ifølge forslagsstillerne koster en abort på et privathospital i Danmark 6-10.000 kroner, hvilket færøske kvinder altså kan spare, hvis reglerne ændres, så de får adgang til abort i det danske sundhedsvæsen.

Vil ikke blande sig i lovgivningen på Færøerne

Forslagsstillerne ønsker ikke at blande sig i lovgivningen på Færøerne men vil give dem bedre muligheder i Danmark:

- Færøerne har selvstyre, og det er op til færingerne at få ændret den færøske abortlovgivning. Danmark hverken kan eller bør kræve, at Færøerne ændrer deres abortlovgivning, men vi kan give færinger muligheden for selv at vælge, om de ønsker at få foretaget en abort ved at sikre adgang til gratis abort i Danmark, skriver forslagsstillerne.

Borgerforslaget har i skrivende stund fået 1.758 støtteerklæringer i løbet af fem dage. Opnår forslaget støtte fra 50.000 borgere, kan det blive behandlet i Folketinget som et beslutningsforslag.