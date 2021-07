Borgere fik andet vaccinestik for tidligt

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 22. juli 2021 - 13:01

Obs. Artikel opdateret klokken 15.00, da Statens Serum Institut i Danmark har meldt ud, at de er enige i landslægeembedet udmelding om nødvendigheden af re-vaccinering af borgere.

192 borgere har lagt arm til vaccinen af Pfizer for anden gang for tidligt.

Det erfarer Sermitsiaq.AG gennem flere tip fra borgere i Maniitsoq.

Sermitsiaq.AG har modtaget dokumentation på, at en borger i Maniitsoq eksempelvis har modtaget det første stik af vaccinen mod coronavirus den 9. april 2021. Anden vaccine for samme person er dateret til 27. april 2021. Der er således gået 18 dage imellem første og anden vaccine. Myndighederne har tidligere meldt ud, at der skal gå 21 dage mellem første og andet stik, når det gælder Pfizer.

Landslægeembedet har over for Sermitsiaq.AG bekræftet, at perioden mellem første og anden stik af vaccinen mod coronavirus af mærket Pfizer er for kort i nogen tilfælde. Landslægeembedet er i kontakt med de berørte borgere.

”Delvist vaccineret”

Personer, som har modtaget første og anden vaccine med Pfizer med 18 dages mellemrum, betegnes som ”delvist vaccineret” på det danske coronapas. Coronapasset kræver nemlig, at der skal være gået minimum 19 dage mellem første og anden vaccine, før man bliver fuldvaccineret.

Men landslægeembedet understreger, at to vacciner er lig med færdigvaccineret:

- Borgere, som er blevet revaccineret med 18 dages mellemrum betragtes som færdigvaccineret, oplyser Paneeraq Noahsen fra landslægeembedet.

Sundhedsvæsenet er blevet gjort opmærksom på fejlen og der er indført procedure for at sikre, at det ikke gentager sig, oplyser landslægeembedet. Samtidig arbejder sundhedsvæsenet nu på at løse problemet for de borgere, der skulle have problemer med det danske coronapas.

- Udfordringen kan løses ved, at de borgere, der må få brug for et dansk coronapas vaccineres en tredje gang med en mRNA vaccine Pfizer/Biontech eller Moderna minimum 19 dage efter deres sidste vaccination, lyder det.

Arbejder på sagen

For borgere, der ikke har brug for det danske coronapas, er der ingen grund til at modtage et tredje stik.

- Vi er ved landslægeembedet af den vurdering, at der ikke er behov for en re-vaccinering, og har rettet henvendelse herom til Statens Serum Institut i Danmark, oplyser Paneeraq Noahsen fra landslægeembedet.

Statens Serum Institut i Danmark er enige med landslægeembedet omkring, at der ikke er behov for re-vaccinering af borgere, der ikke har brug for et dansk coronapas. Borgere, der skulle få brug for dansk coronapas skal dog re-vaccineret.