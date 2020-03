Borger: Affaldsanlæg placeres forkert

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 04. marts 2020 - 15:18

På et offentligt orienteringsmøde i Katuaq fortalte direktøren, Frank Rasmussen, for det fælles kommunale affaldsselskab Esani A/S, at det nye forbrændingsanlæg skal ligge på Fyr-øen nær den nye Atlanthavn.

Den plan vækker bekymring hos Knud Trolle.

- I min verden er det helt galt, at man etablerer en kæmpe losseplads/forbrænding, klods op og ned af, hvor grønlandsk import af fødevare, samt eksport af fødevarer bliver håndteret, siger Knud Trolle til Sermitsiaq.AG.

Mus og skadedyr

Han peger på, at mus eller andre skadedyr hurtigt vil blive et problem på Sikuki Nuuk Ny Harbour, ”da det er beviseligt, at der nu er mange mus ved den nuværende forbrænding”.

Det er endvidere planen, at et nyt asfaltværk også skal placeres ved siden af forbrændingsanlægget, fortalte Frank Rasmussen.

- Med de vind/vejrforhold vi har i Nuuk, er det helt sikkert for Nuuks borgere det værste sted, at anlægge en forbrænding/losseplads, og nu også asfaltfabrik på Fyr-øen. Vinden kommer primært fra syd og dernæst fra nord. Det vil sige at Nuuk vil blive indhyllet i stanken fra lossepladsen, og asfaltfabrikken, hver gang vinden er i syd, påpeger Knud Trolle.

Bakterier

Han er bekymret for, at Nuuk fisk, Polar Raajat og Royal Greenland ikke kan undgå at få bakterier fra det indsamlede affald.

- Fabrikkerne kan ikke undgå, at der er åbne døre/porte ved indhandling af eksempelvis stenbiderrogn og produktion af industrirejer, mener han.

Knud Trolle foreslår derimod, at forbrændingsanlægget skal placeres i den nordlige ende af byen nær Anstalten.

Et helt andet anlæg

Frank Rasmussen forstår Knud Trolles bekymring, men giver denne forklaring på, hvorfor der ikke burde være problemer med den planlagte placering.

- Man må forstå, at det nye forbrændingsanlæg er langt mere moderne, hvor al håndtering af affaldet foregår inde i store haller. Der er ikke tale om, at vi vil se åbne pladser med affald, som kendetegner det nuværende forbrændingsanlæg, siger Frank Rasmussen.

Han henviser til forbrændingsanlægget i København, hvor den moderne teknologi i forbindelse med håndtering af affaldet, har bevirket, at man på taget har etableret en skibakke, hvor borgerne kan boltre sig uden at skulle være i fare for blandt andet bakterier og lugtgener.

Godkendelsesproces

- Og anlægget skal naturligvis igennem en godkendelsesproces, så vi lever op til forskellige miljøkrav, så det ikke skaber problemer for nærliggende fabrikker, der håndterer fødevarer, understreger direktøren.

Han mener, at placeringen er perfekt, da man undgår at skulle køre langt med affaldet, når det anløber havnen via skib fra de andre kommuner. På den måde undgår man en del tung trafik, der også ville være miljøskadelig og til gene for Nuuk-borgerne.