Borger i protestaktion: US GO HOME

Merete Lindstrøm Onsdag, 01. juli 2020 - 11:48

Rød maling er blevet populær i Nuuk. Mandag var det vejen foran Arktisk Kommando, der fik en tur og blev påført ordende US GO HOME (USA tag hjem, red.). Manden, der skrev det, betegner bedriften som kunst og en handling i ytringsfrihedens navn.

- Der har været alt for få reaktioner på, at USA er begyndt at gøre deres indtog her i landet igen, siger pensionist Ewald Simonsen, som har gentaget kunstværket for enden af trappen fra Tuapannguit ned til Kolonihavnen i Nuuk.

Men kunstmalingen fik en brat ende, da tre af Arktisk Kommandos medarbejder kom ud og bad ham stoppe og fortrække fra området.

Politianmeldte sagen

- Det var ret så grænseoverskridende at blive skubbet væk og blive flankeret af tre uniformerede mænd fra Arktisk Kommando. Jeg udøvede jo bare min grundlovssikrede ret til ytringsfrihed og til at udtrykke min mening, forklarer Ewald Simonsen.

Arktisk Kommando oplyser til Sermitsiaq.Ag, at de bad personen stoppe med at male og forlade området, hvorefter de tilkaldte Politiet.

Politiet har efterfølgende oplyst, at Arktisk Kommando ikke har ret til at bede nogen om at forlade offentligt område.

- Det skal Arktisk Kommando beklage og vi har til morgen indskærpet regler for alle ansatte. Politiet og Arktisk Kommando er ikke bekendt med, at der skulle være tale om, at det er foregået voldsomt, da personen blev bedt om at forlade området, oplyser Arktisk Kommando.

Politiet bekræfter, at de har modtaget en anmeldelse om graffiti ud for Arktisk Kommandos hovedkvarter mandag eftermiddag.

- Vi var på stedet og vurderede, at der ikke er tale om hærværk, siger politimester Bjørn Tegner Bay.

Dermed har Ewald Simonsen ikke begået nogen ulovligheder.

Træt af passivitet

- Jeg er så træt af den passive holdning folk har her i landet. USA er her kun for egen vindings skyld. Og nu prøver de også at købe os med de 80 millioner, som de vil putte i forskning her i landet, siger han.

- Vi skal ikke være en del af USA. De, der drømmer om selvstændighed via USA, tager gruelig fejl. Det er super farligt, at lade USA få indflydelse her i landet, siger Ewald Simonsen.

Ewald Simonsen fortæller til Sermitsiaq.AG, at han har været til behandling på Rigshospitalet i Danmark den seneste måned, og at han derfor ikke har reageret på det amerikanske konsulat i Nuuk før nu.