Efter Borgen: Vi skal fortælle vores historie

Paornánguaq Kleist Søndag, 04. december 2022 - 08:09

Nivi Pedersen blev hele Rigsfællesskabets darling, da hun optrådte i den danske tv-serie ’Borgen’ i foråret 2022. Men den 32-årige kvinde er meget mere end den rolle hun havde i tv-serien. Udover andre roller som skuespiller, har hun filmproduktionsselskabet ’Nivaara Films’ og har blandt andet instrueret kortfilm og dokumentarer samt været vært i en podcast.

Nivi Pedersen er nu i fuld gang med at realisere sin drøm om at lave en dokumentarserie om

Grønlands historie efter eventyret med ’Borgen’.

- Vi ved så lidt om os selv. Jeg ved så lidt om os selv, at det er pinligt. Jeg gik i skole i Canada i to år da jeg gik på 2. og 3. g. Når jeg blev spurgt om det ene og det andet, så havde jeg ikke nogen svar.

En historiker sagde det på en ret fin måde. Vi kender brudstykker her og der. Vi har et

ufuldstændigt puslespil med nogle brikker som kan smuldre meget let. Brikken skal nok være her, og når den tages væk, påvirker det alle brikkerne, så det ikke kan gå op, siger Nivi Pedersen om årsagen til hvorfor hun ønsker at lave dokumentarserien om Grønlands historie.

Har du et tip?

Tv-serien om Grønlands historie skal være hele Grønlands historie. Derfor vil Nivi Pedersen og hendes samarbejdspartnere meget gerne høre, hvis du har en lokalhistorie der kan være

spændende at høre, og som kan være med til at give et helt billede af landets historie.

Du kan skrive til: info@nivaarafilms.com

