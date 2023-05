Borgen ændrede mit spor

Redaktionen Torsdag, 18. maj 2023 - 08:23

Angunnguaq Larsen ser nu nogle af de største skuespillere i øjnene. Det gælder eksempelvis Jodi Forster, som også er med i ”True Detective.

Det virkede surrealistisk, at være med i så stor en HBO- produktion. Det var ærefrygtindgydende at møde blandt andre Jodie Foster, siger Angunnguaq Larsen, der også er kendt for at være guitarist i rockbandet ”Chilly Friday”.

Det skriver avisen AG.

Men det er skuespillet, som især tager tiden. Og med succes.

Angunnguaq Larsen er også med i kortfilmen ”Ivalu”, der fik en Oscarnominering. En rolle han takkede nej til i første omgang.

Men lad os starte i året 1976, hvor Angunnguaq Larsen blev født i Nuuk. Han er opvokset tre forskellige steder: Aasiaat, Nuuk og Norge.

Han startede i folkeskolen i Norge, hvor familien boede i tre år, da faren skulle studere. En stor omvæltning for en lille dreng. Lige pludselig var alt anderledes. Nyt land, nyt sprog og nye omgivelser. Han husker tiden i Norge med glæde. Han fik gode venner, elskede træerne og begyndte at snakke flydende norsk.

Angunnguaq Larsen har tilbragt det meste af sin barndom i Nuuk. Ham og hans kammerater var meget ude. Enten kørte de på deres BMX cykler ved Narsarsuaq i Nuuks bydel eller spillede fodbold. Han var en dreng med gåpåmod og skubbede altid til grænserne.

Hans mor Maria var skolelærer, og Angunnguaq Larsen har fire søskende fra hendes side. Hans afdøde far, Ujuuki, var også skolelærer, og ham har han tre søskende fra. Hans forældre var respekterede. Folk kunne lide dem. Nok fordi de var skolelærere, tænker Angunnguaq Larsen.

Hver jul tilbragte familien i Aasiaat hos Angunnguaq Larsens bedsteforældre. En af de bedste barndomsminder for Angunnguaq Larsen er hanss bedstemors juleand, fællesskabet, kærligheden og filmaftnerne. De har klistret sig fast i hans hukommelse.

Efter folkeskolen var drømmen at være udvekslingsstudent i Australien på AFS. Angunnguaq Larsen ville uddanne sig som flymekaniker. Men tilværelsen havde andre planer. Han startede i gymnasiet i Nuuk. Han fik gode karakterer, men hans oprørske tankegang prægede ham. Der skulle ikke være nogen eller noget, der skulle styre hans verden.

- Hvis jeg mødte unge Angunnguaq, ville jeg sige til ham, at han skulle færdiggøre gymnasiet. Jeg ærgrer mig lidt over, at jeg ikke har en gymnasial uddannelse. Men sådan er livet, smiler Angunnguaq Larsen.

