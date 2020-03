Bordtennisforbund sylter sag om sexchikane

Walter Turnowsky Lørdag, 14. marts 2020 - 15:28

En kvinde i tyverne fortæller til Sermitsiaq.AG, at hun under Island Games i juli sidste år har oplevet en krænkende adfærd fra en navngiven mand med tilknytning til Grønlands Bordtennisforbund GTTF.

Hun fortæller, at det drejer sig om stærkt seksualiserede kommentarer overfor hende om andre kvinder, om en insisteren på kram selvom de var uønskede samt om 'klask i numsen' med hans ben.

- Island Games har påvirket mig meget både psykisk og fysisk, siger hun

Hun fortæller, at hun sagde fra overfor denne adfærd både under og efter Island Games, samt at hun talte med repræsentanter for Grønlands Idrætsforbund GIF under Island Games.

Ingen reaktion

Efterfølgende hørte hun dog intet fra GIF, så 15. september sidste år formulerer hun en officiel henvendelse om krænkelser og stiler den både til formanden for GIF og GTTF.

- Da jeg ikke officielt har hørt noget. - eller er blevet spurgt om noget - i forlængelse af hændelser ved Islandsgames m.m., så henvender jeg mig her officielt for at fortælle om sagen, der har været, og er, meget ubehagelig for mig, indleder hun sin skrivelse, hvorefter hun i detaljer beskriver, hvad hun har oplevet.

Sermitsiaq.AG kender skrivelsens præcise indhold.

Der kommer dog ingen reaktion, så den unge kvinde rykker GIF for et svar 2. december sidste år og igen 13. februar i år. Første gang får hun besked på, at klagen er videresendt til generalsekretæren for GIF, og i det andet tilfælde til både generalsekretæren for GIF og formanden GTTF. Men herefter er der ingen reaktion.

GIF: Vi har rykket bordtennisforbund

Sermitsiaq.AG har mandag forelagt kritikken for både GIF og GTTF.

- Med udgangspunkt i en hændelse som Grønlands Idrætsforbund blev gjort opmærksom på under sidste Island Games 2019 i Gibraltar om mulig seksuel chikane, iværksatte Grønlands Idrætsforbund straks en forundersøgelse vedrørende selve hændelsen, hvorunder også Grønlands Bordtennis Forbund (GTTF) ́s formand og bestyrelsen, straks blev adviseret både mundtlig og skriftligt, skriver GIFs generalsekretær Jonas Jensen i en svarskrivelse til vores henvendelse.

- Herunder blev GTTF ́s bestyrelse anmodet om at undersøge sagen snarest med henblik på, at få belyst hændelsen så godt som muligt, samt om at foretage en række overvejelser hos GTTF for eventuelle konsekvenser og dermed også sanktioner i relation til selve hændelsen som bestyrelsen måtte skønne eller anse som nødvendige.

- I relation hertil har Grønlands Idrætsforbund via mail og telefon i flere tilfælde kontaktet GTTF og rykket for svar og en reaktion fra GTTF, hvor der desværre har været manglende respons på vores henvendelser.

- Løbende har vi også været i kontakt med pågældende og orienteret om vores tiltag og rykkere. Grønlands Idrætsforbund har senest således taget kontakt til GTTF både den 17. januar 2020 og 25. februar været sendt endnu en rykker til GTTF.

Mail fra GIF

Efter Sermitsiaq.AGs henvendelse, har GIF endnu engang kontaktet GTTF, som nu overfor GIF langt om længe lover at tage fat om sagen.

- GTTF har således i dag oplyst, at man i GTTF ́s bestyrelse har behandlet sagen, og sendt til videre sagsbehandling hos amatør & ordensudvalget under GTTF.

Efter Sermitsiaq.AGs henvendelse har GIF ligeledes skrevet til den unge kvinde selv.

- Jeg har i dag haft en telefonisk samtale med GTTF's formand for bestyrelsen, der fortæller, at sagen er startet og at bestyrelsen har holdt møde om den. Du vil i den nærmeste fremtid blive kontaktet af GTTF vedrørende, hvornår du vil få svar på sagen, skriver GIF til hende.

Hverken Sermitsiaq.AG eller den unge kvinde selv har til dato modtaget en reaktion fra GTTF's formand Hugo Svensson.

Der er nu gået seks måneder siden kvinden sendte sin klage og otte måneder siden Island Games.

Selv siger hun, at hun har svært ved at komme videre, så længe sagen bliver syltet.

- Jeg har prøvet og lægge det på afstand, men da jeg ikke får svar fra dem, tænker jeg hver eneste dag på, om jeg nu får et svar.

Den unge kvindes navn er redaktionen bekendt.