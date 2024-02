Bommert: Air Greenland afviser kritik 

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 13. februar 2024 - 11:50

Hvorfor satte Air Greenland flyvninger op, som de vidste ikke blev til noget, spørger en frustreret regionslæge i Tasiilaq.

Regionslæge Hans Chr. Florian Sørensen henviser til, at det var almindeligt kendt, at Air Greenlands helikopter ville være sat ud af spillet i mindst en uge.

Patienter i klemme

Han oplyser, at patienter var ved at komme i klemme på grund af den manglende godkendelse/fornyelse af luftdygtighedsbeviset af helikopteren.

- På grund af den pressede situation med vores patienter og Air Greenlands helikopterproblemer forsøgte vi at få SAR-helikopteren indsat, men det kunne ikke lade sig gøre, fordi den ikke kan flyve, når temperaturen var under minus 30 grader, lød forklaringen. Og det var en kold periode, fortæller regionslægen, der undrer sig over, at man ikke har en ”frostsikker” helikopter.

Den 29. januar blev Sygehuset i Tasiilaq nødsaget til at kontakte GreenlandCopter om assistance til patienttransport fra Tasiilaq til Kulusuk.

- Tirsdag den 30. meddelte meddelte GreenlandCopter, at de havde fået dispensation til at foretage fire starter og fire landinger for os. Akkurat nok til sundhedsvæsnets akutte behov. Som efterfølgende blev løst samme dag. Som læge på sygehuset er jeg personligt meget taknemmelig for den ekstraordinære indsats GreenlandCopter ydede for vores patienter i en yderst presset situation, understreger Hans Chr. Florian Sørensen, der mener, at Air Greenland i en reportage laver et ”skønmaleri” af sin egen indsats, da man chartrede GreenlandCopters helikopter.

Sermitsiaq.AG har forholdt Air Greenland kritikken, og kommunikationschef Inga Dora G. Markussen svarer på følgende måde:

- At insinuere, at Air Greenland lyver og laver et skønmaleri, er meget ærgerligt, især når vi har fundet en løsning, som går en del længere, end hvad der kan forventes, at Air Greenland leverer i henhold til Servicekontrakten.

Flere løsningsforslag

Hvorfor satte AirG flyvninger op, som de vidste ikke blev til noget?

- Det har ikke været tilfældet. Vi har et planlagt trafikprogram, som sælges på – denne forudsætter bl.a. fly og besætning. Når der er udfordringer med enten fly, vejr, besætning eller teknik, laves der en daglig koordinering, for at finde ud af, hvornår flyene er tilbage i driften. Der laves en erstatningsfartplan, baseret på den viden vi har tilgængeligt, på det tidspunkt der planlægges. Hvorefter passagerne ombookes til det nye trafikprogram. Den plan der blev lagt for ugen 27. januar til 2. februar var baseret på, at vi kunne få vores maskine i drift hurtigere end det viste sig muligt. Her havde vi flere løsningsforslag i spil, som endte med, at der blev skaffet erstatnings-flykapacitet fra Greenland Coopters. Denne ordning krævede en godkendelse fra Trafikstyrelsen.

Hvorfor blev I ved med at sælge billetter til flyvninger I vidste ikke kunne gennemføres?

- Som beskrevet er der fartplanlagt ud fra bedste viden – og disse oplysninger ændrer sig fra dag til dag i løbet af ugen. Det er ikke usædvanligt at vores planer ændres flere gange i løbet af ugen afhængigt af vejr, fly og besætningsforholdene.

Skønmaleriet

Hvorfor skriver I en pressemeddelelse, som pænt sagt er et skønmaleri og ikke sandheden?

- Vi formidler løsningen på vores facebook-kanal, ligesom den vi formidlede den 31. januar, at vi ville sende en AS350 helikopter til Tasiilaq fra Narsarsuaq, men den ville først nå frem den 4. februar, hvis vejret altså var flyvebart, som i øvrigt på det tidspunkt viste en risiko for dårligt vejr

- At det udlægges som skønmaleri, at vi fortæller om, at en lokal helikopterudbyder får assistance fra Air Greenland, for at få godkendelse til at flyve med vores passagerer, og selv henter en pilot udefra for at få operationen til at lykkes. Og at Icelandair fremskynder en afgang for at få puslespillet til at gå op. Det vil jeg da kalde et godt samarbejde, der fik løftet opgaven. Faktisk ret godt klaret, synes vi.

Forkert antagelse

- Og det at insinuere at “operation shuttle i Tasiilaq” området havde noget at gøre med, at der var politikere på vej, er en forkert antagelse. Det er et faktum, at vejret også var et forsinkende led under hele operationen. Passagerer som skulle frem til Kulusuk, måtte vente på bedre vejr inden de kunne komme til Tasiilaq. Det samme med vores teknikere, som skulle til Tasiilaq for at klargøre AS350 helikopteren. Jeg ved ikke, hvor du har dine informationer fra, men jeg ved at alle der var involveret prioriterede opgaven, da det blev klart at den specielle tekniske kompetence ikke ville nå frem, som vi i første ombæring forventede.

- Air Greenland hænger ikke enkelte afdelinger eller medarbejdere ud på de sociale medier eller i offentligheden til udskamning, hvis der er begås en “bommert”, som du her kalder det. Resultatet af en aflæsning af et bevis, er den samme om den er administrativ eller “fysisk”, vi flyver ikke, når der er fejl på grund af teknik. Denne hændelse dækker, da det kræver en bestemt teknisk kompetence for at fikse det, og fordi maskinen ikke er teknisk klar.

Hvad koster aftalen med Greenland Copter?

- Indholdet i aftalen herunder de kommercielle betingelser er fortrolig mellem parterne.