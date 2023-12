Udlejer varsler opsigelse af kommune efter Selvstyre-krav

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 12. december 2023 - 07:51

Efterdønningerne af den såkaldte boligsag skyller stadig ind over Kommuneqarfik Sermersooq og får konsekvenser for en bygning, som kommunen bruger til at huse unge udsatte mødre.

En aktindsigt viser, at et udlejningsselskab har varslet opsigelse af kommunen på to adresser. Opsigelsen kommer som en reaktion på, at Selvstyret har sendt en varslingsskrivelse til udlejningsselskabet om muligt krav om indfrielse af offentlige lån ydet til selskabet i forbindelse med byggeriet af to lejlighedskomplekser - Ceresvej 7 og 9.

Selvstyret har varslet, at det offentlige lån på den ene adresse kan kræves indfriet, da lånet vurderes ulovligt, fordi kommunen bruger lejlighederne i bygningen til kontor og til at hjælpe unge sårbare mødre.

På fagsprog hedder det, at kommunen benytter lejemålet til forvaltningsformål og ikke til boligforsyning - og det er i strid med reglerne og en misligholdelse af vilkårene for lånet.

Huser unge sårbare mødre

Varslingen fra Selvstyret er sendt til udlejningsselskabet Ejendomsselskabet Sermersooq ApS 6. november.

30. november har kommunen sendt svar til Selvstyret, hvor det fremgår, at Ejendomsselskabet Sermersooq ApS har varslet opsigelse af erhvervslejekontrakten med kommunen pr. 1. december 2023 som følge af Selvstyrets udmelding til selskabet.

Kommunen oplyser, at den ene af adresserne består af 17 lejligheder, hvoraf de 11 lejligheder anvendes til almindelig beboelse til unge sårbare mødre:

- Disse unge sårbare mødre bor i lejlighederne i en periode på maksimalt 2 år, mens de i gennemgår et forløb med at tilegne sig forældrekompetencer, således deres børn ikke skal anbringes uden for hjemmet, beskriver kommunen overfor Selvstyret.

Håber varslingsskrivelse kan trækkes tilbage

De resterende seks lejligheder på adressen anvendes eksempelvis sanserum, møderum, aktivitetsrum og familierådgivning samt kontorfaciliteter.

Kommunen skriver, at den hurtigst muligt vil rette op på den ulovlige anvendelse i de 6 lejligheder, ved at flytte aktiviteterne til anden lokation i byen.

Derudover påtænker kommunen, at flytte alle de unge sårbare mødre og børn samt de tilhørende nødvendige aktivitets- og kontorfunktioner til nybyggeri på Kongevej, hvor første etape forventes klar til indflytning primo 2025.

Kommunen håber, at planen er tilstrækkelig til, at Selvstyret vil trække sin varslingsskrivelse til Ejendomsselskabet Sermersooq ApS tilbage, således at erhvervslejemålet kan fortsætte.