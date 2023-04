Boligselskab går på storindkøb af boliger til KAIR og sundhedsvæsenet

Thomas Munk Veirum Mandag, 17. april 2023 - 14:32

Det selvstyreejede boligselskab Illuut A/S er sendt på storindkøb i boligmarkedet i hovedstaden.

Ikke mindre en tre boligtårne samt fire boligblokke har selskabet fået godkendelse til at købe.

Det fremgår af dokumenter fra Inatsisartuts Finans- og Skatteudvalg.

Her står blandt andet, at Naalakkersuisut ønsker, at Illuut køber tre boligtårne ved Qatserisut i Nuuk. De tre boligtårne skal bruges til personaleboliger i sundhedsvæsenet.

Til personaleboliger og almindelig udlejning

Derudover beder Naalakkersuisut også udvalget om lov til, at Illuut køber yderligere fire boligblokke på Unaaq i bydelen Qinngorput.

Disse boligblokke skal bruges til almindelig udlejning samt til personaleboliger til Kalaallit Airports A/S (KAIR).

Finans- og Skatteudvalget har godkendt begge anmodninger, som er betegnet som hastesager af Naalakkersuisut.

Udvalget kommer dog med en løftet pegefinger:

Udvalg er uforstående

- Udvalget er samtidig uforstående overfor, at en sag af den størrelse anmodes hastebehandlet, skriver udvalget til Naalakkersuisut i forbindelse med godkendelsen af de to anmodninger.

Det fremgår ikke af dokumenterne, hvor mange boliger der reelt er tale om, eller hvor store investeringerne i boligerne er i kroner og øre.

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar fra naalakkersuisoq for infrastruktur Erik Jensen (S) til sagen, da den hører under hans ressortområde. Det er dog ikke lykkedes inden deadline for denne artikel.