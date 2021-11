Boligsag: Siumut afviser flere penge

Thomas Munk Veirum Onsdag, 17. november 2021 - 11:47

Da Sermersooqs Udvalg for Økonomi og Erhverv holdt møde fredag var kommunens boligsag oppe at vende mindst to gange. Udvalget skulle ikke kun behandle Tilsynsrådets afgørelse men også en ekstra bevilling på 11 millioner kroner, der skal gå til kommunens omstridte boligmodel.

Ekstrabevillingen er omtalt i et omfattende hæfte med en række ændringer i budgettet for indeværende år.

Her skriver forvaltningen:

- I 2021 er kommunens samlede byrde for huslejeudligning på knapt 27,8 mio. kr. mod forventet 17 mio. kr. i budgettet 2021.Udgifterne er som sådan ikke blevet dyrere i 2020 og 2021. Der er kommet flere boliger til i 2020 og 2021, som har medført øgede udgifter til differencelejen, og dertil er der medregnet udgifter til drift og vedligehold, som ikke var med i det oprindelige budget.

Ikke ordentlig belyst

Posten blev godkendt af et flertal i udvalget, men Siumuts medlemmer af udvalget nægtede:

- Siumut kan ikke blåstemple ordningen ved at godkende en tillægsbevilling på 11,0 mio. kr. som er kort belyst i teksten til anmodningen på side 14 og som ifølge efterfølgende mundtligt fremlagte oplysninger på mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget skyldes, at kommunen ikke har medtaget driftsudgifter på 7 mio. kr. Samt til vedligehold og tomgangstab som beløber sig på 4. mio. kr, skriver medlemmerne i en mindretalsudtalelse.

Siumut mener ikke, beløbet er ordentligt belyst:

- Siumut har stor forståelse for, at lejerne er kommet i klemme, da vi kunne se, at kommunen er bundet til lejekontrakter i 10 til 15 år for nogle af lejemålene. Derfor har vi godtaget at lejemålene får udligning på 17. Mio. Kr.

Borgmester: Vi må betale vores regninger

- Men Siumut kan IKKE godkende at yderligere 11. mio. kroner til boligsagen, da ordningen overtræder den kommunale fuldmagt.

Borgmester Charlotte Ludvigsen (IA) siger, at når man har sagt A, må man også sige B:

- Siumut godkendte selv disse lejekontrakter for få måneder siden. Det er klart, at vi er nødt til at betale vores regninger, også når der er uforudsete udgifter, udtaler Charlotte Ludvigsen.

Borgmesteren henviser til, at Siumut i Udvalg for Økonomi og Erhverv har været med til at godkende lejekontrakter i sommer. Disse lejekontrakterne var på det tidspunkt allerede indgået af kommunens forvaltning, men kontrakterne var ikke blevet politisk godkendt.

Kommunen gik derfor ind og fik godkendt kontrakterne efterfølgende af politikerne.