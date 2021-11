Boligsagen: Siumut vil have ekstra møde

Redaktionen Tirsdag, 16. november 2021 - 11:49

Under udvalgsmøde fredag blev kritikken fra tilsynsrådet i den omstridte boligsag behandlet af politikerne i Kommuneqarfik Sermersooq.

Orienteringen om tilsynsrådets kritik blev taget til efterretning af flertallet i udvalget, mens Siumut stemte imod og kom med en mindretalsudtalelse om sagen.

Udvalgsmedlemmer: Charlotte Ludvigsen (IA) Formand Justus Hansen (D) Næstformand Juaaka Lybert (IA) Uju Petersen (IA) Ken Madsen (N) Peter Davidsen (S) Inga Dora G. Markussen (S)

Kommunen har ydermere bedt tilsynsrådet om at udspecificere tre af de 14 kritikpunkter.

Det handler om punktet hvor ”Tilsynsrådet kritiserer Kommuneqarfik Sermersooqs håndtering af indgåelse af erhvervskontrakter med henblik på fremleje af boliger”, hvor kommunen ønsker klarifisering af hvordan kritikken hænger sammen med Landstingsforordning om leje af boliger.

Vil have uddybet kritikken

Derudover stiller kommunen spørgsmål ved kritik af at udgifter til erhvervslejemål er større end lejeindtægten.

- Her savnes en helt klar uddybning, idet begrundelsen, formentlig hviler på en formodning om at det er gratis for kommunen at opfører boliger. Når kommunen opfører boliger kan kommunen i kapitalafkast opkræve 1,5 procent af maksimalt 15.000 kroner pr. m2 svarerende til 225 kroner pr m2 pr år.

- Kommunen erfarer fra tidligere projekter at de reelle kapitaludgifter lå tættere på 750 kroner pr. m2 pr år.

Kommunen ønsker også at få belyst, hvilke datoer og hvilke dokumenter der er tale om i kritikken fra Tilsynsrådet omkring at bormesteren i tre tilfælde har tiltrådt erhvervslejekontrakter uden at have sikret, at der forelå den fornødne godkendelse i økonomiudvalget.

Kommunens videre behandling af sagen

Sagen er sat på dagsordenen til kommunalbestyrelsesmøde den 23. november.

Men det mener Siumut ikke er nok. De vil have sagen behandlet på et seperat møde.

- Siumut indstiller at den såkaldte Boligsag tages op på et åbnet ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde som de eneste punkt. Tilsynsrådets afgørelse sammen med sagens akter bør fremlægges for den nyvalgte kommunalbestyrelse, så den kan træffe en beslutning om, hvor ansvaret for denne alvorlige sag skal lægges.

Ingen opbakning

Men forslaget blev nedstemt fem stemmer mod to og i stedet tog udvalget orienteringen til efterretning med en mindretalsudtalelse fra Siumuts to medlemmer.

Siumut fremsatte under behandlingen også kritik af kommunens håndtering af sagen, hvor dele af sagsfremstillingen er blevet præsenteret for borgerne på kommunens hjemmeside.

- God forvaltningsskik er ikke overholdt, når Kommunen fremlægger juridiske dokumenter fra et lukket kommunalbestyrelsesmøde den 5.marts 2020 på kommunens hjemmeside uden at fremlægge udredning fra Advokatfirmaet Poul Smith som belyser sagen fra en anden side. Det vil være god forvaltningsskik at give borgerne det fulde billede, når man beder om at tage stilling til sagen.