Boligsagen koster en Naalakkersuisoq

Merete Lindstrøm Tirsdag, 23. november 2021 - 10:02

Tilsynsrådet kom for nylig med en skarp kritik af en forvaltningspraksis på boligområdet i Kommuneqarfik Sermersooq, som blev implementeret under Asii Chemnitz Narups embedsperiode som borgmester.

- Tilsynsrådets rapport har åbenlyst rokket ved tilliden til mig. Jeg ser derfor ingen anden udvej end at trække mig, lyder det fra den tidligere borgmester i en pressemeddelelse.

Asii Chemnitz Narup oplyser, at hun endnu ikke har set Tilsynsrådets rapport, og det materiale som kritikken er rejst på, men hun understreger, at hendes virke som borgmester ikke skal smitte af på Naalakkersuisuts renomé.

- Jeg kan selvfølgelig ikke lade en flere år gammel sag fra et tidligere hverv spærre for koalitionens videre arbejde. Derfor trækker jeg mig med omgående virkning, siger Asii Chemnitz Narup.

Kender ikke til detaljer i kritikken

Den tidligere borgmester undrer sig dog over, at hun ikke har fået anden information end pressen og resten af befolkningen.

- Det er selvfølgelig en noget besynderlig situation ikke at have set andet fra Tilsynsrådet end en pressemeddelelse. Jeg har ikke haft adgang til de informationer, som Tilsynsrådet har lagt til grund for deres kritik – og det gør det ærlig talt lidt svært at forsvare sig mod kritikken eller finde ud af, om den overhovedet er korrekt, siger Asii Chemnitz Narup.

Hun understreger, at hun fortsat mener, at politikerne i kommunen er blevet involveret, som de bør under processen men accepterer sit ansvar, hvis der er hold i kritikken.

Håber at få adgang til oplysninger

- Hvis kritikken var korrekt, og at hvis der i min tid som borgmester blev forvaltet på et forkert juridisk grundlag og ikke inddraget kommunens økonomiudvalg, så beklager jeg dét og tager kritikken til mig. I så fald har det naturligvis været mit ansvar.

- Jeg kan imidlertid kun sige, at jeg føler mig helt overbevist om, at kommunens økonomiudvalg var med til at træffe beslutningerne, og at den praksis, vi fulgte, var blevet vurderet juridisk korrekt.

Asii Chemnitz Narup håber fortsat, at hun på tidspunkt vil få adgang til Tilsynrådets materiale, der er lagt til grund for kritikken, så hun kan forholde sig til substansen.