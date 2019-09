Bolighelvede rammer studerende

Redaktionen Onsdag, 04. september 2019 - 16:43

Dorthe M. Andersen fra Uummannaq var efter et år på sygeorlov fra Sprog, Litteratur og Medier på universitet i Nuuk, klar til at genoptage sin uddannelse.

Det skriver AG i seneste nummer.

- Jeg kan lige så godt arbejde med mig selv, mens jeg går i skole, som hvis jeg er i Uummannaq, forklarer hun.

Dorthe M. Andersen fik problemer med at bolig i forbindelse med en sygeorlov Privat

Dorthe M. Andersen blev sygemeldt sidste år, men vil helst ikke være væk fra skolen så længe, så hun besluttede sig for at påbegynde sin uddannelse igen i år. Hun havde taget to år af uddannelsen, da hun blev nødt til at sygemelde sig. Nu mangler hun et år.

Men fordi hun havde boet udenfor Nuuk i mindre end to år, fik hun afslag på et kollegieværelse. Selvom hun havde sikret sig, at hun kunne søge igen, når hun ville tilbage. Der var sket en misforståelse.

Læs mere om Dorthe M. Andersen problemer med at få bolig i avisen AG – få adgang herunder: