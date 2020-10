Boligfinansiering: Kun lån til én bolig

Redaktionen Torsdag, 08. oktober 2020 - 10:34

Investorer og selskaber skal ikke længere have mulighed for at få kommunal støtte til at opføre byggerier af udlejningsboliger, som kommuner efterfølgende lejer ud til sine borgere.

Det er hensigten bag et ændringsforslag til loven om boligfinansiering, der behandles i Inatsisartut onsdag denne uge.

Loven gælder for hele landet, men reelt sigter lovændringen på at ændre på de forhold, der gælder i Nuuk. Her har Kommuneqarfik Sermersooq i en årrække benyttet sig af muligheden for at leje sig ind i boligbyggerier, der er nyopført med offentlige lån af private selskaber. Det har ifølge kommunen betydet over 400 boliger i en by med katastrofal boligmangel.

Modellen går ud på, at kommunen indgår lejemål med et ejendomsselskab, hvorefter kommunens boligselskab Iserit A/S videreudlejer boligerne til borgerne til en billigere husleje. Det betyder, at kommunekassen i år bruger 11 millioner på at sænke huslejer til byens borgere.

Ifølge borgmester Charlotte Ludvigsen er det boliger, det har kostet over en milliard kroner at bygge. Hun mener derfor, at kommunen sparer penge ved at leje frem for at bygge selv.

Ifølge Naalakkersuisut strider det imod lovens oprindelige intentioner om at skabe grundlag for at befolkningen selv kan finansiere eller anskaffe egen bolig og dermed ”boligforsyne sig selv,” som det hedder. Med lovændringen vil det fra første januar kun være muligt for fysiske personer at låne fra det offentlige til at opføre boliger.

