Boliger uden om køen 

redaktionen Lørdag, 14. december 2019 - 16:05

Det er ikke alle Munck Gruppens medarbejdere, der skal bo i camp-området ved lufthavnen. 10-12 medarbejdere primært projektledere, kvalitetsmedarbejdere og teknikere har fået tilbudt lejligheder på Ceresvej i Nuuk gennem det kommunale boligselskab Iserit. Og det kan undre, når andre entreprenører har svært ved at finde boliger til deres ansatte. Ligesom mange almindelige borgere står i kø i årevis, før de får tildelt en bolig.

Det skriver Sermitsiaq.

– Jeg bekræfter at vi har hjulpet Kommuneqarfik Sermersooq med at finde boliger til medarbejdere i Munck Gruppen, der skal arbejde på lufthavnen i Nuuk, siger direktør i Iserit A/S Torben Kortegaard.

Helt lovligt

– Vi hjælper ind imellem virksomheder med at finde lejligheder til deres ansatte. Det kan vi gøre i henhold til landstingsforordningen §5 om udlejning og anvisningsregler, der indeholder et hierarki af prioriteringer i relation til ventelisten, således at nogle formål har højere prioritet end andre. Hvis kommunen for eksempel vil anvise en personalebolig til en ansat, så har det højere prioritet end en almindelig anvisning. Kommunen kan også vælge at prioritere visse formål for eksempel virksomheder, som hjælper kommunen med byudvikling.

Læs hele avisen i den seneste udgave af avisen Sermitsiaq. Køb avisen her: