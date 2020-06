Boligbyggeri: Træ klæder Grønland

Redaktionen Tirsdag, 02. juni 2020 - 16:30

Ejendomsudvikleren Vagn Andersen opfører i disse år en række bolig- og kontorbygninger i Nuuk, baseret på præfabrikerede byggematerialer i træ fra den fynske virksomhed Taasinge Elementer. Det skriver avisen Sermitsiaq.

– Min intention er at bygge miljøvenligt til en pris, hvor så mange som muligt kan være med, siger Vagn Andersen til Sermitsiaq.

– Træ giver en bedre varmeøkonomi og et bedre indeklima, og træ har en meget lavere CO2-belastning end beton. Træ kræver vedligeholdelse, men det gør beton også; ellers ville vi ikke se så store renoveringsarbejder på de gamle blokke. Og elementbyggeri er hurtigere at opføre end traditionel betonbyggeri, og det tæller i en by med enorm boligmangel.

Kritikere peger på, at elementbyggeri lægger en stor del af byggeprisen og beskæftigelsen hos elementfabrikken i Danmark, mens et traditionelt betonbyggeri lægger størstedelen af omsætningen og beskæftigelsen hos lokale håndværkere og entreprenører. Det skal dog også bemærkes, at Grønland stort set ikke har en egenproduktion af byggematerialer, og både træ og beton skal importeres.

Vagn Andersen starter i disse dage et elementbyggeri på Niels Hammekensvej i Nuuk. Budgettet for det samlede byggeri er lidt over 30 millioner kroner, og kontrakten for byggeelementerne udgør 10 procent.

– Indrømmet: Jeg er meget forelsket i trækonstruktioner. Træ klæder Grønland og Arktis, og jeg deler min begejstring med mange andre, se blot på alle selvbyggerhusene, siger Vagn Andersen.

Læs hele historien i denne uges Sermitsiaq. Få adgang her: