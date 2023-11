Bogudgivelser: Trilogi på vej om landbrugets spæde start i Grønland

Jensine Berthelsen Onsdag, 15. november 2023 - 11:45

Der er mere mellem himmel og jord, og ved at være åben og fordomsfri når nogen, som ikke lever i nuet sender et budskab, kan det være begyndelsen til noget stort og meningsfyldt.

Det mener forfatter Cecilie Vahl. For hun startede sin trilogi, efter hun havde været på kursus i klarsyn. Der oplevede hun ifølge eget udsagn, hvordan hendes morfar, Otto Frederiksen, sendte budskabet om, at hun havde en vigtig opgave for:

- Først var jeg forvirret, da jeg blev fortalt, at der var en meget magtfuld person tilstede, som havde et budskab til mig. "Det er din bedstefar" fik jeg fortalt, og der kom detaljer som den klarsynede ikke kunne vide på forhånd, og som vedkommende umuligt kunne have læst sig frem til, fortæller Cecilie Vahl og fortsætter:

- Jeg blev følelsesmæssigt rørt og glemte alt om at spørge til, hvad den vigtige opgave skulle være. Men senere under en søvnløs nat, fandt jeg selv ud af, at han forventede, at jeg skulle skrive en bog om landbrugets spæde start i landet, fortæller Cecilie Vahl overfor Sermitsiaq.AG.

Sådan begyndte Cecilies arbejde med en trilogi om landbrugets spæde start i Grønland.

Har indsamlet viden og oplysninger

Fra en åndelig oplevelse til praktisk udførelse af den vigtige opgave, gik Cecilie Vahl igang med et kæmpe arbejde med at indhente faktuelle oplysninger og historiske overleveringer om landbrugets begyndelse.

- Jeg har brugt adskillige år til at researche mig frem til de faktiske kendsgerninger fra den tid, men jeg har også været heldig med at have netværk af mennesker, der kunne levere mundtlige leveringer, som også stammer fra min morfars tid.

Cecilie Vahl skrev i første omgang en biografisk og dokumentarisk udgave, som en af hendes døtre fik forsmag på.

Datteren rådgav sin mor om at skrive bogen som en dokumentarisk romanform, hvor hun levendegør personerne, hun omtaler, og Cecilie Vahl lyttede til rådet, også selvom det i begyndelsen var svært, blev det altså til en trilogi, hvoraf første bind nu er på vej. Kun forlaget lader vente på sig med færdiggørelsen af trykningen.

I første omgang satsede Cecilie Vahl på én bog, men med al den historiske indsamling, blev projektet til en trilogi, hvor den første bind kan ende under juletræet.