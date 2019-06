Bogsamling foræret til Nationalteatret

Redaktionen Mandag, 10. juni 2019 - 08:43

På grund af pladsmangel har Grønlands Forfatterforening netop indgået en aftale med Grønlands Nationalteater om, at denne skal overtage foreningens bøger, som skal indgå i et kommende bibliotek.

- Siden 2016, da vi var nødt til at flytte til et mindre kontorlokale i den gamle KNR bygning, har vi opbevaret vores bøger i kasser i et lukket lagerrum. 2018 flyttede vi ud af

den gamle KNR-bygning, som er hårdt angrebet af skimmelsvamp. Da vi ikke havde plads til bøgerne i vores nye kontor, har vi opbevaret bøgerne på et lager i byen. Det er en kostbar

ordning for os. Derfor har KA bestyrelsen besluttet at opsige lagerordningen. Men problemet har været hvad vi skulle gøre af med bøgerne: Skal vi smide dem ud til afbrænding

eller sælge dem for kg-pris, oplyser KA-formand Juaaka Lyberth i en pressemeddelelse.

Glimrende idé

- Så fik jeg den glimrende ide at spørge Susanne Andreassen, direktør i Grønlands Nationalteater, om hun er interesseret i KA’s bøger. Hun sagde straks ja. Det vidste sig nemlig, at Nationalteatret har tanker om at opbygge et bibliotek, så det var en glimrende ide at få bragt KA-bogsamlingen til

Nationalteatret, så bøgerne kan danne grundlag for teatrets bibliotek. Den aftale er vi begge meget glade for, siger Juaaka Lyberth.

- Det betyder, at de mange bøger ikke længere skal være gemt og er utilgængelige, men skal frem i dagslys, så skuespillere, elever, instruktører og andre interesserede teater godtfolk, kan tage dem frem og læse dem. Bedre løsning kan vi næppe få.

- Jeg er også sikker på, at KA’s medlemmer, der gerne vil nærstudere disse bøger, vil få adgang til det, ved henvendelse til nationalteatret”, understreger KA-formanden.