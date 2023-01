Bogen om indlemmelsen af Grønland i riget bør oversættes

Merete Lindstrøm Onsdag, 25. januar 2023 - 09:01

Den historiske information som forfatter Anne Kirstine Hermann på bedste vis har researchet sig frem til i bogen Imperiets Børn bør være tilgængelig for landets befolkning på grønlandsk.

Det var et af hovedbudskaberne under en debat i Katuaq i Nuuk om bogen mandag aften. Det skal være en del af undervisningsmaterialet i folkeskolen og andre steder for at befolkningen kan påbegynde en mere oplyst debat, lyder det fra formand for Naleraq Pele Broberg.

Arrangementet er stablet på benene af Naleraq, men Pele Broberg understregede flere gange undervejs at bogens indhold ikke er politisk.

- Det er vigtigt at denne her bog bliver set for det den er. En guldgrube af faktuel information om vores historie og om den uretfærdighed, der blev begået mod Grønland i 1953. Der er intet politisk i den.

Forfatter, journalist og antropolog Anne Kirstine Hermann har gennem mere end fem år gravet i Rigsfællesskabets historie og i de hændelser der ledte op til Grønlands indlemmelse i det danske rige i 1953. Og det er ikke småting hun har gravet frem og afsløret i sin bog.

Manipulation af FN og Grønnland

FN´s medlemmer indgik dengang en pagt, der fastslog, at medlemslande med kolonier skulle hjælpe dem med at udvikle selvstyre og danne frie politiske institutioner.

Men tilsyneladende havde ingen i Danmark interesse i at afgive suverænitet på så stor en del af det danske rige, derfor blev Grønland i stedet en del af det danske rige. Vel at mærke uden folkeafstemning eller debat i befolkningen om beslutningen.

Bogen kortlægger ved hjælp af research fra FN og nationalbibliotekets arkiver, hvordan Danmark med forskellige greb fik indlemmet Grønland i rriget for at undgå FN´s krav om at kolonier skulle have deres selvstændighed.

Det foregik med tilbageholdt information og manglende involvering af befolkningen. Bogen beskriver også, hvordan folk er blevet tvangsflyttet fra bygderne, hvordan børn blev bortadopteret mod forældrenes ønske, og hvordan det grønlandske sprog og kultur blev erstatet med dansk.

Ingen politisk reaktion

Hvorfor bogens indhold ikke har fået nogen politiske konsekvenser undre både forfatter og tilhørere.

- Bogen fik meget opmærksomhed fra medier og forskere. Men det overraskede mig, at der var tavst fra politisk side, selvom jeg sendte den til alle partiernes grønlandsordførere i Folketinget. Der har heller ikke været en reaktion fra FN, fortæller Anne Kirstine Hermann.

Bogens viden er vigtigt for befolkningens selvforståelse og for, hvordan vi ser på kolonihistorien. Derfor skal den udbredes på grønlandsk, så historien ikke gentager sig ved, at den grønlandske befolkning ikke har adgang til fakta i samfundsdebatten og i, hvordan Rigsfællesskabet skal videreudvikles herfra, påpeger Pele Broberg.

- Den uretfærdighed, der er begået af staten Danmark i 1953 er problemet. Det er ikke danskerne, der er problemet, slog han fast.

Svært at finde midler til en oversættelse

Men det er ikke bare sådan lige at få udgivet en bog på grønlandsk understreger forfatter Anne Kirtstine Herman under dagens debat.

Bogen blev kåret til årets historiske bog i 2022

-Jeg har forsøgt at få oversat og udgivet på grønlandsk. Men det er næsten umuligt at få udgivet noget på kommercielle vilkår i Grønland, fordi målgruppen er så lille, fortæller hun.

Forfatteren har forsøgt at søge fondsmidler og er fortsat i gang fortæller hun.