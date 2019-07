Boganmeldelse: Eneren Kuupik

Daniel Thorleifsen Torsdag, 04. juli 2019 - 08:58

Det er nærmest naturligt, at forfatterne til den nye bog "Kuupik Kleist. Drømmen om frihed" har sat Kuupik i fokus i deres bog, der er udgivet i anledning af Selvstyrets 10-års jubilæum. Han var en central skikkelse i arbejdet i Selvstyrekommissionen og ved indførelsen af Selvstyre i Grønland. Bogen giver ikke bare et indblik i de sidste par årtiers politiske udvikling, men går i særdeleshed i dybden i Kuupiks person, opvækst og voksenliv.

Fakta Forfattere: Niels Ole Qvist og Christian Schultz-Lorentzen Titel: Kuupik Kleist. Drømmen om Frihed. Forlag: Politikens Forlag 2019, 294 sider, inddelt i 27 kapitler.

Kuupik har ikke haft en nem barndom og hans oplevelser i forbindelse med lukningen af barndomsbyen Qullissat i begyndelsen af 1970´erne er en sørgelig historie, hvor bl.a. tilflytterbyernes unge mobbede og slog tilflytterne fra Qullissat. Kuupik deler med andre unge grønlændere historien om den massive danificering fra 1960´erne, hvor unge i 12-års alderen sendes til Danmark for skoleophold for et års tid og boede hos danske familier langt væk fra hjemmet. Senere tog de samme unge tilbage til Danmark på uddannelse. Her var der mange fristelser og faldgruber, kulturen og sproget var væsensforskelligt og der var mange der efterfølgende gik ned menneskeligt og socialt. Vi fik den del af historien belyst med god føling og meget fint eksemplificeret gennem Kuupiks historie.

Forfatterne kommer tæt ind på Kuupik og læserne får godt indblik i både hans tanker og handlinger som politiker og som person. I de rette nedfald og sammenhænge får vi også andre af hans venners, kollegers, bekendtes og familiemedlemmer udsagn og relevante synspunkter med gennem interviews af dem. Alle er enige om at Kuupik er en ener i sin generation og de følgende generationer i grønlandsk politik. I bogen kan man savne vurderinger fra datiden, da interviewene er retrospektive. En anden ting er fraværet af Kuupiks politiske modstanderes udsagn og hvad de siger om ham og øvrigt om tingenes tilstande med Kuupik. Hvad siger og mener Anthon Frederiksen, Hans Enoksen og Aleqa Hammond om Kuupik og hans politiske virke? Dette fravær vil dog næppe have ændret det store og generelle billede af Kuupik som en visionær person og politiker med stort udsyn og international virkekraft, som har gjort Grønland mere kendt i den store verden. Der er et par steder, hvor analysen af begivenhederne ikke er udfoldet helt korrekt, fx i diskussionen om grønlandiseringen, hvor skylden for alle ulykkerne tilsiges Hans Enoksen, men man må sige at baggrunden for grønlandiseringen tilfaldt tidligere - og det før Enoksen kom til magten.

Bogen er et godt og temmelig rammende kommentar til den politiske udvikling i tiden efter Hjemmestyreordningen og den kommer godt rundt i Kuupiks person og virke som politiker, hans tid og møder med andre. Her får man indblik i hans store viden og taktiske snilde og gennemslagskraft i mødet med større nationers politiske ledere. Emnerne og de politiske begivenheder som udfoldede sig før, under og efter Selvstyret er velvalgte og giver et godt overblik over den politiske udvikling i samtiden. Den række af interviewpersoner som har udtalt sig var centrale aktører og som kender Kuupik vældig godt. Bogen kommer ind på mange centrale emner som det til tider problematiske dansk-grønlandske forhold, forholdet til USA og andre stormagter - og i særdeleshed Kuupiks tanker og visioner for fremtiden i disse forhold. Det er tydeligt at forfatterne, som har et godt kendskab til grønlandsk politik, er kommet i fortrolighed med fokuspersonen i bogen - og dette kommer tydeligt til udtryk i læsningen af mange personlige, fortrolige og meget ærlige udsagn fra fokuspersonen. Bogen kan stærkt anbefales for alle, som har interesse for Grønlands samtidshistorie og nyere politisk udvikling i Grønland.