Børns læsefærdigheder undersøges

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 08. juni 2020 - 16:04

Der er meget lidt viden om, hvordan grønlandske børn lærer at læse, og der er generelt svære vilkår, når man vil finde ud af, om et barn har læsevanskeligheder.

Ivalu Mathiassen forsker i børns læsefærdigheder. Formålet med projektet er at svare på hvilke undervisningsmetoder, der er de mest hensigtsmæssige, når det grønlandske skriftsprog skal læres.

Og der er interessante resultater, allerede et halvt år efter, hun startede sin forskning. Ivalu har besøgt skoler i Nordgrønland.

- Børn, i de skoler jeg besøgte, læser stavelser i ordene og læser ikke flydende og sammenhængende. Ved undersøgelserne deltog lærerne, og de blev forbløffede over, at nogle elever havde læseudfordringer i et omfang, som lærerne ikke kendte til, forklarer Ivalu Mathiassen.

EyeJustRead, en dansk virksomhed, der tester for og afhjælper læseudfordringer, og støtter lærere i deres arbejde med ordblinde elever, har indgået et samarbejde med Ivalu Mathiassen under hendes forskning. Grønlandske bøger målrettet børn i yngste trin kan læses i EyeJustRead, så grønlandske børn kan bruge programmet, og deres læsefærdigheder kan vurderes efterfølgende.

Tiltag tilpasses barnet

Ivalu Mathiassens forskning løber frem til 2025, hvor hun vil forsvare sin Ph.D-afhandling på

Ilisimatusarfik.

- Jeg håber, at forskningen vil give et indblik i, hvilke tiltag der er mest hensigtsmæssige, når et barn skal lære at læse grønlandsk. Det bliver også spændende, om den forskning, jeg laver, kan bruges til at vurdere, om grønlandske børn er i risiko for ordblindhed eller har andre læsevanskeligheder, siger hun til Sermitsiaq.AG.

Til efteråret skal Ivalu Mathiassen til Sydgrønland for at besøge skoler, og hun skal også besøge en skole i Kommuneqarfik Sermersooq.