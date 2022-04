Børnetopmøde: Sats på vedvarende energi, lokale produkter og genbrug

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 05. april 2022 - 14:59

Søndag og mandag fandt det årlige såkaldte børnetopmøde sted i Ilulissat.

23 børn var samlet for at diskutere klimaforandringer, og UNICEF oplyser i en meddelelse, at der kom en række anbefalinger ud af mødet.

Anbefalingerne handler blandt andet om vedvarende energi og genbrug:

LÆS OGSÅ: Børn og unge skal have en stemme i klimadebatten

- Vi anbefaler, at der bruges flere lokalproducerede råvarer, og der dyrkes mere grønt i drivhuse opvarmet med energi fra vandkraft. Sådan vi kan mindske CO2-udledning fra transport af grønt til Grønland, fortæller Nina Clasen på 15 år.

En anden deltager, Irene Olsen, fortæller, at der også bør komme mere fokus på, hvor meget man forbruger:

Tøjet skal holde længere

- Vi anbefaler også, at det bliver en vane for børn og unge at genbruge og arve tøj, så tøjet holder længere, og vi ikke forbruger så meget, siger Irene Olsen, der er 15 år.

NAKUUSA

Nalaakkersuisoq for Børn, Unge og Familier, landets borgmestre og Børnetalsmanden deltog også ved mødet, som var arrangeret af NAKUUSA, der er et samarbejdsprojekt mellem Naalakkersuisut og UNICEF.

Børnerådsmedlemmerne blev på mødet inspireret til diskussion om klimaforandringer, ligesom de lavede forsøg med vedvarende energi, diskuterede, hvordan man kan reducere CO2-udledningen og besøgte Isfjordscenteret.

Glad naalakkersuisoq

- Undervejs blev de også inspireret til skabe positiv dialog gennem et oplæg ved forkvinden for den danske forening Brobyggerne, Özlem Cekic, skriver NAKUUSA.

Nalaakkersuisoq for Børn, Unge og Familier, Paneeraq Olsen, udtaler, at hun har glædet sig til at modtage de unge anbefalinger:

- Jeres stemmer er yderst vigtige, hvis vi skal skabe en god fremtid for børn og unge i Grønland. Vi bor i et land, hvor vi allerede mærker klimaforandringerne, og hvor vi bliver nødt til at forholde os til, hvordan vi passer på vores fantastiske natur og kultur i fremtiden, hvor klimaforandringerne vil blive endnu tydeligere, siger Paneeraq Olsen.