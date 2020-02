Børnetalsmand: Seksuelle overgreb begås i alle samfundslag

redaktionen Mandag, 17. februar 2020 - 17:48

Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge sætter viden omkring overgreb til debat.

- Når vi omtaler sociale problemer som vold, alkoholmisbrug, omsorgssvigt og seksuelle overgreb, sættes de ofte i sammenhæng til hinanden. I mange tilfælde hænger de sammen, men ikke i alle tilfælde, skriver børnetalsmanden i en pressemeddelelse.

Fortrolige samtaler

Børneorganisationen MIO’s arbejdsmetode baserer sig på inddragelse og handler om, at lade borgerne komme til orde og fortælle hvad de har på hjerte

- Vi møder en del borgere med høje positioner i samfundet. Det kan være folk med gode jobs og i stillinger som har betydning for andre mennesker. Det kan også være familiers overhoveder. Ofte får vi fortalt, at der ingen problematikker som seksuelle overgreb er. Men når vi så taler med andre borgere fortroligt, er det noget helt andet vi får at vide, fortæller Aviâja Egede Lynge.

Mørketal

Hun påpeger, at borgerne har en tendens til at fokusere børneorganisationens indsatser på byer og bygder der oplever sociale problemstillinger:

- Vi glemmer de byer og bygder som udadtil fungerer godt, men hvor der under overfladen sker seksuelle overgreb, der ikke afsløres på grund af krænkerens sociale status eller position til at dække over den viden der er i lokalsamfundet.

Det er blandet andet her MIO og Børnetalsmanden ser mange mørketal.

- Jeg er glad for, at der er så meget fokus på at forebygge seksuelle overgreb. Men jeg ved at der findes mange mørketal og flere børn udsættes seksuelle overgreb. Vi skal være opmærksom på at se bag det ydre som ikke altid viser sandheden, lyder det fra børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.