Børnetalsmand: Ingen undskyldning mere

Nina-Vivi Møller Andersen Torsdag, 01. juli 2021 - 09:37

’Mental sundhed og helbred blandt 15-34-årige i Grønland’ udkom i sidste uge. I rapporten står der blandt andet, at en ud af tre unge har oplevet mistrivsel.

LÆS OGSÅ: Over en tredjedel oplever mistrivsel i barndommen

- Rapporten bekræfter MIO’s rejserapporter og det, som fagfolk og store dele af den voksne befolkning har vidst i mange år: Alt for mange børn og unge vokser op i mistrivsel, og det skaber psykiske udfordringer langt ind i voksenlivet. Jeg er derfor meget tilfreds med, at der nu er forskning om det. Nu er der ikke længere nogen undskyldning for ikke at handle på den dokumentation, udtaler Børnetalsmanden.

Politisk handling nu

Rapporten viser blandt andet, at de unge, der ofte oplever problemer med alkohol i barndommen, har 25 gange højere odds for også at have oplevet vold i barndommen, sammenlignet med de unge, der ikke har oplevet problemer med alkohol i hjemmet.

I rapporten konkluderer man også, at børn og unge, som vokser på i hjem med alkoholproblemer, i højere grad er udsat for både seksuelle overgreb og i særlig grad vold.

- Med denne evidens må og skal politikerne iværksætte en indsats for at reducere problematisk alkoholforbrug i børnefamilier. Med andre ord: Rapportens konklusion kalder på en reaktion fra politisk hold nu, udtaler Aviâja Egede Lynge.

Fokus på de lokaleproblemer

Rapporten har også fokus på forebyggelse, hvor man anbefaler, at indsatser fremover skal være tage udgangspunkt i den situation og de levevilkår, som opleves lokalt.

Børnetalsmanden var tilfreds med rapportens fokus på forebyggelse, men hun understreger, at myndigheder og politikere fortsat bør styrke de indsatser, der skal hjælpe børn og unge, som har brug for akut hjælp.

- Hver dag får vi i MIO henvendelser om børn, der lever i stor utryghed, er i alarmberedskab og trives meget dårligt – både i hjemmet, i fritiden og i skolen. Det er brug for mere og andet end det, der gøres nu. Børnenes ret til hjælp og beskyttelse skal sikres” afslutter Aviâja Egede Lynge.

Læs rapporten her.