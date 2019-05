Børnetalsmanden: Hjælp til familien er hjælp til børnene

Walter Turnowsky Onsdag, 15. maj 2019 - 06:30

Hjælp til børnene vil ofte være nyttesløs, hvis man ikke har øje for hele familien. Det siger børnetalsmand Aviâja Egede Lynge i anledning af FN's familiedag, i dag 15. maj.

- Børnetalsmanden vil bruge denne dag til at udtrykke sit ønske om, ”at myndighederne i højere grad tager udgangspunkt i hele familien, når et barn har det svært”, hedder det i en pressemeddelelse.

Aviâja Egede Lynge minder om, at FN's børnekomité i 2017 direkte annbefalede Grønland, at myndighederne ”Yder al den nødvendige støtte til forældre, der er i risiko for at vanrøgte deres børn, især med fokus på situationen i Grønland”.

- Nogle familier har det godt og er gode til at hjælpe hinanden, andre familier har brug for hjælp i hverdagen for at kunne fungere bedst muligt – og disse familier har ret til at få hjælp, fastslår børnetalsmanden.

Samtidigt gør hun opmærksom på, at FN's børnekonvention faktisk forpligter Grønland til at hjælpe og beskytte familierne som ramme for børns opvækst.

- Det betyder, at Grønland er forpligtet til at hjælpe sårbare familier på vej og at skabe de bedst mulige betingelser for, at de kan give børn og unge et godt liv.