Børnetalsmanden: Forældre skal sætte grænser

Merete Lindstrøm Torsdag, 19. marts 2020 - 12:44

Børn har krav på at få sat grænser af de voksne, lyder det fra Grønlands børnerettighedsinstitution, MIO. I en pressemeddelelse fra MIO, kommer børnetalsmand, Aviâja Egede Lynge, med en “kærlig opfordring til forældre, voksne og andre”.

Hun uddyber overfor Sermitsiaq.AG, at der er to gode grunde til, at opfordringen kommer nu.

- Der er rigtig mange voksne i Grønland og nogle børn, som misforstår at have rettigheder. De opfatter det som et frikort til, at børn selv kan bestemme, hvad de må og ikke må. Det er jo langt fra sådan, det er. Og så ved vi desværre, at der er mange voksne, som ikke sætter grænser overfor børn og unge, i dag, fastslår børnetalsmanden.

Det er ekstra vigtigt nu

Aviâja Egede Lynge understreger vigtigheden af, at alle følger de regler, som fastsættes i den situation, der er i samfundet på grund af coronavirus.

- Grunden til, at jeg vil minde om det nu i denne tid, er, at det er så vigtigt, at vi alle sammen følger reglerne for at passe på hinanden og undgå smitte, siger Aviâja Egede Lynge.



- Derfor beder jeg jer voksne om sammen med vores børn og unge at italesætte verden, som den er og sætte de nødvendige grænser i opdragelsen. Vi skal ikke glemme, at børn i deres verden og set ud fra deres optik har brug for, at vi voksne tager ansvaret i denne krisetid, lyder det.