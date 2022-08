Børnetalsmanden: - Jeg er dybt taknemmelig på de unges vegne

Anders Rytoft Fredag, 26. august 2022 - 17:52

Naalakkersuisut har valgt at udskyde den kommende strategi til forebyggelse af selvmord.

Det skriver Departementet for Børn, Unge og Familier i en pressemeddelelse, hvor det fremgår, at de unges egne budskaber skal være med til at forme strategien.

26. september offentliggør Børnerettighedsinstitutionen MIO resultaterne af projekt Qamani, hvor unge fra forskellige steder i landet kommer med deres anbefalinger til, hvordan selvmord skal forebygges.

- Det er meget vigtigt for mig, at de unges budskaber fra projekt Qamani bliver tænkt ind i vores nye strategi.

Ordene er Mimi Karlsens, Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Familier og Sundhed.

Unges budskaber

Strategien til forebyggelse af selvmord, som oprindeligt skulle udkomme engang i efteråret 2022, bliver udskudt til foråret 2023.

Mimi Karlsen hæfter sig ved antallet af selvmord, som ikke er faldende. Tværtimod. I 2021 begik 49 mennesker i Grønland selvmord, og politiet modtog 1.309 selvmordstrusler.

- Bag disse tal gemmer sig desværre mange unge mennesker, og hvis vi ikke lytter til dem, så vil vi heller ikke lykkes med at nedbringe antallet af selvmord, konstaterer Mimi Karlsen.

Første gang i Grønland

Børnetalsmanden Aviâja Egede Lynge og Mimi Karlsen mødtes i starten af august, hvor de blev enige om at udskyde strategien.

De har et fælles ønske om, at alle kræfter sættes ind for at opnå formålet med strategien, nemlig at nedbringe antallet af selvmord og hjælpe mennesker i mistrivsel og med selvmordstanker tidligere.

Det vil være første gang i Grønland, at så stor en datamængde med unges stemmer vil blive inddraget i udformningen af en national strategi til forebyggelse af selvmord.

- Jeg er dybt taknemmelig på de unges vegne. Det er sådan, det skal være. Jeg har i flere år påpeget, at vi skal inddrage dem, det handler om, siger Aviâja Egede Lynge.

Resultaterne fra projekt Qamani offentliggøres til et arrangement i Katuaq 26. september, hvor der vil være premiere på filmen, paneldebat, musikindslag og åben debat i salen. Herefter er de unges anbefalinger tilgængelige på MIO’s hjemmeside.