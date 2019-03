Børnetalsmanden ønsker rejsehold til børn

Redaktionen Søndag, 10. marts 2019 - 13:52

Man har i efterhånden flere år haft fokus på de voksne med senfølger efter seksuelle overgreb, hvor man har lavet et rejsehold til voksne, men når man ved, at der i dag også sker seksuelle overgreb mod børn, fordi man allerede kan se det fra undersøgelser og politiets årsstatistikker, så mener børnetalsmand Aviâja Egede Lynge, at det også er på tide, at der bliver lavet et rejsehold til børn, hvor behandlerne kommer til børnene.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Undersøgelser og politiets statistikker over anmeldte seksuelle overgreb mod børn under 15 år viser, at der sker seksuelle overgreb mod børn, men myndighederne og vi fra børnerettighedsinstitutionen MIO er klar over, at der er et stort mørketal, når det handler om seksuelle overgreb mod børn. Hvis vi skal have mørketallet frem, så mener jeg også, at det er på tide, at man begynder at tænke på, at der også skal være et beredskab klar til børn, når man henvender sig for at få hjælp, siger Aviâja Egede Lynge.

Artikel 39 i FN’s Børnekonvention siger, at resocialiseringen helst skal ske i barnets omgivelser, så når for eksempel partiet Siumut foreslår, at der skal oprettes et behandlingscenter, så er Aviâja Egede Lynge ikke så enig i det, da det er vigtigt, at man behandler børnene i deres vante omgivelser.

Læs hele artiklen i Sermitsiaq – få adgang til avisen herunder: