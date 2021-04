Børnetalsmand er optimistisk

redaktionen Søndag, 18. april 2021 - 10:30

Mens forhandlinger til både kommunalbestyrelserne samt Naalakkersuisut er i fuld gang, glæder børnetalsmand Aviâja Egede Lynge sig til at fortsætte samarbejdet med de nu valgte politikere, skriver avisen Sermitsiaq.

Samtlige partier i Inatsisartut godkendte sidste år, at der skal laves en national handlingsplan, som målrettet skal efterleve FN’s Børnekonvention om Barnets Rettigheder. Det nu største parti Inuit Ataqatigiit har i sit valgprogram nævnt, at de vil arbejde tæt sammen med børnetalsmanden, når det handler om indsatser i henhold til FN’s Børnekonvention. Det giver børnetalsmanden håb for fremtiden.

– Nu hvor valget er overstået, vil jeg for det første sige, at jeg er meget optimistisk, fordi børn, unge og familiernes forhold har fyldt så meget under valgkampen, siger hun til Sermitsiaq.

National handlingsplan

- Selvom det gælder for alle partier, har jeg ikke kunnet undgå at lægge mærke til, at det nu største parti, Inuit Ataqatigiit, i deres valgprogram har nævnt, at de vil arbejde sammen med børnetalsmanden for at sikre, at man følger op på indsatser i henhold til FN’s Børnekonvention. På det punkt er jeg meget optimistisk, for i maj 2020 stemte samtlige partier også for, at der skal laves en national handlingsplan for efterlevelse af FN’s Børnekonvention. Det er nu vigtigt, at de valgte politikere også er opmærksomme på, at dette arbejde bliver igangsat i den kommende valgperiode, understreger børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.

Et andet punkt, som hun mener, politikerne også skal være opmærksom på, er den kløft, der er mellem lov og praksis, som stadig er meget bred, og at der stadig er meget arbejde at gøre på det punkt. Hun mener, at loven om støtte til børn ellers er rigtig fin, men at kommunerne stadig har det hårdt med at efterleve den.

