Børnetalsmand skal til Kommune Qeqertalik

redaktionen Tirsdag, 15. oktober 2019 - 16:08

Under børnetalsmand Aviâja Egede Lynges besøg i Kommune Qeqetalik skal hun tale med forældre, fagfolk, myndigheder og politikere om børns vilkår i kommunen.

Derudover afholder MIO rettigheds-aktiviteter med skoleelever, oplyses det i en pressemeddelelse.

- Én af Børnetalsmandens og MIO’s lovbundne opgaver er at vurdere, om Grønland efterlever FN’s Konvention om Barnets Rettigheder. Under rejsen vil børn og voksne have mulighed for at mødes med MIO til samtaler, hvor man kan være anonym, hvis man ønsker det, meddeles det.

Rejsen foretages i perioden 19. oktober til 6. november.