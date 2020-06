Børneråd overrækker resolution 

redaktionen Fredag, 19. juni 2020 - 15:00

I dag, fredag, blev resolutionen overrakt af Nakuusas Børneråd til Naalakkersuisut.

Nordisk Børneforums resolution handler om tre hovedemner; behovet for bedre viden om børns rettigheder, mere inddragelse af børn og unge, og inklusion og deltagelse i fællesskabet.

Lærerne skal lære om rettigheder

- I resolutionen har børnerådet besluttet at de vil anbefale, at voksne altid skal spørge os børn inden de tager beslutninger der vedrører børn, siger Vivi Mølgaard Kleist fra Børnerådet i Kommune Kujalleq.

- Vi har også i vores plan for at realisere resolutionen besluttet, at vi vil kæmpe for, at lærere i Grønland lærer mere om børns rettigheder, siger hun i pressemeddelelsen fra Nakuusa.

Ville mødes med naalakkersuisoq

Monica Mathiesen fra Børnerådet i Avannaata Kommunia siger således:

- Da vi mødtes i FN Byen så vi på tallene, og vi kunne se, at alt for få børn kender deres egne rettigheder. Det vil vi gerne gøre noget ved. Vi lagde derfor en plan for at holde møder med blandt andet Naalakkersuisoq for Uddannelse, Ane Lone Bagger, for at fortælle om resolutionen.

Også Børnetalsmanden deltog som observatør ved Nordisk Børneforum og i den grønlandske delegations handlingsplan aftale Børnerådet med Børnetalsmanden, at der skulle holdes et fælles møde med Naalakkersuisut.