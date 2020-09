Børneorganisation får ny formand

redaktionen Mandag, 28. september 2020 - 08:39

Heidi Lindholm er ny formand for børneorganisationen Grønlandske Børn.

Kirsten Bitsch har nemlig efter 15 års bestyrelsesarbejde i Grønlandske Børn valgt at træde tilbage som formand, skriver organisationen i en pressemeddelelse.

- Med et stærkt sekretariat i Nuuk og gode samarbejder bredt i det grønlandske samfund, har vi efterhånden skabt en god platform for vores arbejde. Vi arbejder for de bæredygtige forandringer. Bæredygtigheden og forankringen af vores indsatser er noget af det, jeg kommer til at arbejde hårdt for, siger Heidi Lindholm, der blandt andet er specialist i børneneuropsykologi.

Ny næstformand i Grønlandske Børn er innovationschef i Dansk Røde Kors Andreas Hjort Frederiksen, fremgår det.

Foreningen Grønlandske Børn har eksisteret siden 1924, og arbejder især for at skabe tryg barndom og en god fremtid for grønlandske børn og unge.