Nu skal børnene i Tasiilaq høres

Walter Turnowsky Torsdag, 08. august 2019 - 10:29

NAKUUSA tager i slutningen af august til Tasiilaq, hvor børn og unge vil have mulighed for at blive medlemmer af et Børneråd.

Det skal sikre børnene muligheden for selv at fortælle, hvor skoen trykker.

- Vi føler, der er så mange voksne, der har snakket og snakket om børnenes forhold i Tasiilaq. Nu er det virkeligt på tide, at vi hører børnenes egen stemme, hører hvilke dagsordener de bringer op, siger Sara Olsvig, programchef på UNICEF Danmarks kontor i Grønland til Sermitsiaq.AG.

Børnenes forslag

NAKUUSA er et samarbejdsprojekt mellem UNICEF Danmark og Selvstyret, der har kørt i næsten ti år. Netop børnerådende har været et helt centralt element i NAKUUSA's arbejde.

- Vi ser frem til at få etableret et børneråd i Tasiilaq. Således vil man kunne høre mere til østgrønlandske børns forslag og meninger. Sidst, men ikke mindst, kan vi blot glæde os til at undervise børnene om deres rettigheder, og hvordan de kan gøre brug af dem, siger Najaaraq Møller, projektleder i NAKUUSA i en pressemeddelelse.

Voksne skal lære

Ud over oprettelsen af et børneråd, vil NAKUUSA også uddanne skolelærere og andre der arbejder med børn og unge mennesker om børnerettigheder. Her er målet at få etableret rettighedsråd (Nakuusaaqqat) på alle skoler i byerne og bygderne i Østgrønland.

- Børn har i dag større kendskab og forståelse for deres rettigheder, da der er mange forskellige tiltag omkring børns rettigheder. Nu er det de voksne som skal forstå børns rettigheder. Derfor er det vigtigt at uddanne voksne om børnerettigheder på en konkret og forståelig måde. Derfor inviterer vi skolelærere og andre som arbejder med børn og unge mennesker til et kursus om børnerettigheder mens vi er i Tasiilaq, siger Najaaraq Møller, projektleder i NAKUUSA i en pressemeddelelse.

Planlagt forud for debat

Oprettelsen af et østgrønlandsk børneråd og genoplivningen af rettighedsråd kommer efter forårets store debat om børnenes forhold i Tasiilaq. Men initiativet har været planlagt længe inden da. I 2018 var Gentofte nemlig UNICEF-by.

Her blev der samlet midler ind til UNICEF med ønsket om en særlig indsats i Tasiilaq, som er venskabsby med Gentofte.

- Vi tager dette initiativ på baggrund af UNICEF's store erfaring med, at arbejder du systematisk med børns rettigheder på den måde, at børn selv er med til at fremme deres egen rettigheder, så oplever du også en opblomstring og en styrkelse blandt børnene, siger Sara Olsvig.

Tasiilaqs borgere til et arrangement af NAKUUSA for at fejre oprettelsen af det østgrønlandske Børneråd.

Børn og unge i alderen 13-18 år har mulighed for at ansøge om medlemskab af Børnerådet via NAKUUSAs hjemmeside.

Børnerådet i Østgrønland bliver et råd for sig, selvom Østgrønland er en del af Kommuneqarfik Sermersooq.