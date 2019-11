Børnekonventionens fødselsdag: Konference om børns rettigheder

Redaktionen Søndag, 24. november 2019 - 14:07

NAKUUSA og UNICEFs markering af Børnekonventionens 30-års dag afsluttes med et brag, når over 200 deltagere fra hele landet mødes i Katuaq, Nuuk og drøfter status på børns rettigheder i Grønland. Formanden for Naalakkersuisut, Kim Kielsen åbner konferencen, mens også naalakkersuisoq for sundhed, sociale nliggender og justitsområdet, Martha Abelsen og naalakkersuisoq for uddannelse, kultur, kirke og udenrigsanliggender, Ane Lone Bagger holder tale. Også Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge og NAKUUSAs Børneråd deltager og holder taler.

- Vi glæder os til at mødes med de mange deltagere og talere og i fællesskab drøfte, hvordan vi sikrer yderligere fremme af børns rettigheder i Grønland. FN’s Verdensmål er blevet en god fælles referenceramme for bæredygtig udvikling verden over, og på konferencen kobler vi børns rettigheder til Verdensmålene og ser på, hvordan disse understøtter hinanden, siger Najaaraq Møller, projektleder i NAKUUSA i en pressemeddelelse.

Alle kommuner deltager

Alle kommunerne sender repræsentanter til konferencen og mødes i en særlig session om kommunernes arbejde for børns rettigheder og FN’s Verdensmål. Her hjælper CSR Greenland med at styre tropperne ligesom Børne- og ungealliancen og virksomheder, som arbejder med fremme af børns rettigheder, præsenterer også deres arbejde på hver deres egen session.

- Meget er sket på de tredive år, Børnekonventionen har eksisteret. Vores børnesyn har ændret sig, og dét, at børn har rettigheder har stadfæstet sig hos de fleste – men på hvilke områder går det godt, og hvor bør vi kæmpe lidt hårdere? Det er emner, vi vil belyse på denne konference, siger Sara Olsvig, programchef for UNICEF i Grønland.

Konferencen kan følges af alle i hele landet, da KNR TV sender direkte fra Katuaq på KNR2 begge dage fra kl. 8:30 til 17:00.