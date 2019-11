Børnekonventionen fejres

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 20. november 2019 - 16:58

Op til 30 børn var med, da Nakuusa fejrer 30 årsdagen for Børnekonventionen i dag i Katuaq. Der var musik, underholdning og balloner til børnene, mens blandt andet MIO og Nakuusa fremviste deres arbejde for de interesserede voksne, som også deltog under fejringen. Lige så mange voksne som børn var med.

Tegnekonkurrence

Under arrangementet fik de glade børn balloner og lidt godt til munden.

Formanden for Naalakkersuisoq, Kim Kielsen, holdt også tale:

- Vi voksne kan selv beskytte os. Men børn kan ikke beskytte sig selv, det er vores og forældrenes ansvar at beskytte børnene. Og det gør vi nu og vil altid gøre, siger han.

I dagens anledning afslørede MIO tre vindere af MIO’s tegnekonkurrence.

Vinderne er:

2. klasse fra Atuarfik Edvard Kruse i Uummannaq 7.B fra Atuarfik Hans Lynge i Nuuk 2A fra Tasersuup Atuarfia i Qaqortoq

- Tegningerne viser mangfoldigheden i vort land; børn fra nord til syd, øst til vest, har børnene tegnet dét de alle har til fælles: Nemlig deres rettigheder. Tak til alle børn og deres lærere, som har deltaget i konkurrencen, siger Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.

De tre klasser fik alle hver en klassefest som præmie.

Stadig lang vej

Grønland implementerede børnekonventionen i 1993, og naalakkersuisoq for sundhed og de sociale anliggender mener, at det går godt, men at der er lang vej igen.

- Vi arbejder hver dag for at efterleve konventionen. Men jeg erkender også, at vi har langt igen, før alle børn i Grønland lever et trygt og sundt liv – fri for krænkelser og overgreb. Jeg glæder mig især over, at flere børn - og voksne omkring dem – bliver gjort bekendt med de rettigheder, som børnene har. Det er de voksne, der har ansvaret, men børnene skal vide, at de skal råbe op, hvis deres rettigheder krænkes, siger hun i en pressemeddelelse.

Unicef Grønland afholder en todages konference om Børnekonventionen og børns rettigheder i næste uge. Dette i anledning af, at Børnekonventionen fylder 30 år.