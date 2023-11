Børnehjem rammer mur når børn skal besøge forældre i Danmark

Kassaaluk Kristensen Mandag, 20. november 2023 - 17:29

Personalet i Børnehjemmet i Uummannaq støtter børnene i at have god og kontinuerlig kontakt med deres forældre, mens de er anbragt på børnehjemmet. Det vurderer Selvstyrets tilsynsenhed, der har været på anmeldt besøg i børnehjemmet i september 2023.

Alligevel er der udfordringer med at få alle børn hjem til samvær hos deres forældre under deres anbringelse, viser en rapport udarbejdet af tilsynsenheden.

Børnehjemmet må nemlig selv betale for rejseudgifter for de børn, hvis forældre bor i Danmark.

Afviser at betale

- Institutionen oplever, at sagsbehandlere afviser at betale for besøgsrejser, hvis forældrene bor i DK. Institutionen vælger, at betale for disse rejser, så de støtter beboerne i at kunne have kontakt med deres forældre, lyder det i tilsynsrapporten.

Ifølge rapporten har Tilsynsenheden gjort Departementet for Børn, Unge og Familie opmærksom på denne praksis. I loven er det foreskrevet, at børn skal få bevilget besøgsrejse til samvær i udgangspunkt til det sted, hvor forældremyndighedsindehaveren bor. I loven er der ingen optegnelser, at det kun skal gælde for børn, hvis forældre har adresse i Grønland.

Samtidig er det beskrevet i rapporten, at samvær med forældre ikke altid hænger sammen med handleplaner for beboerne, da handleplaner enten mangler eller er af ældre dato.

To underretninger

Tilsynsenhedens overordnede indtryk af institutionen og medarbejderne er positivt. Børnehjemmet i Uummannaq kører godt og har kompetente medarbejdere, der har fokus på at skabe god opvækst for de omkring 27 beboere, der er anbragt på stedet.

Enheden, der har været på besøg finder dog, at der er to beboere, der ikke passer ind i den målgruppe, som børnehjemmet har.

Den ene beboer har udviklet sig til at være uden for målgruppen, og børnehjemmet har gentagne gange før tilsynsbesøget forsøgt at få udskrevet beboeren.

Kun anbefalinger - ingen påbud

En anden beboer er vurderet til at være udenfor målgruppen efter en udredning. Til trods for, at det kræver mange ressourcer både økonomisk og personalemæssigt, har børnehjemmet valgt at have beboeren som et enmandsprojekt da beboeren ikke kan opholde sig på børnehjemmet.

- Tilsynsenheden har lavet underretninger på disse to beboere og anbefalet en anden placering, lyder det.

Tilsynsenheden har anbefalet en række tiltag for børnehjemmet generelt, og der er ikke faldet strakspåbud efter tilsynet.