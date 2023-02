Børnefamilier: Det skal være muligt at passe eget barn i hjemmet

Jensine Berthelsen Mandag, 13. februar 2023 - 09:53

Til det kommende møde i politisk koordinationsgruppe, som afholdes den 15.-16. februar i Sisimiut, lægger Kommuneqarfik Sermersooq op til at det skal være muligt for kommunerne at kunne yde et økonomisk tilskud til forældre, der vælger at passe deres børn i førskolealderen hjemme.

Kommunen mener, at man ved at åbne op for muligheden også vil kunne tilbyde større valgfrihed og variation i pasningsmulighederne for børn i førskolealderen i kommunerne samt at kunne give forældre mulighed for at tilbringe mere tid sammen med deres børn.

Dagtilbudslovgivningen ønskes ændret

Kommeqarfik Sermersooq opfordrer Naalakkersuisut til at fremsætte forslag til Inatsisartut, så kommunerne kan åbne op for muligheden. For der er på nuværende tidspunkt ikke muligt at indføre en sådan ordning med udgangspunkt i den grønlandske dagtilbudslovgivning.

Ordningen kendes fra kommunerne i Danmark, hvor forældre på baggrund af en række kriterier kan opnå et økonomisk tilskud på op til 85% af den billigste nettodriftsudgift i et dagtilbud for børn i samme aldersgruppe i kommunen.

Naalakkersuisut afviser forslaget

Forslaget møder dog modstand hos Naalakkersuisut. Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Familier og Sundhed Mimi Karlsen (IA) begrunder afvisningen med bl.a. at forslaget ikke vil fremme målet om at skabe og sikre pladser i et dagtilbud til alle børnene.

Derudover mener Naalakkersuisut, at sådan en mulighed vil svække sikringen af tidlig opsporing, aldersvarende udvikling og en god overgang til skolealderen.

Risiko for ulighed og færre på arbedsmarkedet

Naalakkersuisut henviser også til at sådan en ordning vil skabe ulighed blandt børnefamilierne, da ikke alle beboende steder har dagtilbud til børnene.

- Eksempelvis vil forældre i bygder og fåreholdersteder, hvor dagtilbud ikke kan etableres, opfatte sådan et tilbud som en rettighed, argurmenterer Mimi Karlsen (IA).

Mimi henviser også til at sådan en ordning vil medvirke til at forældre vil begynde at fravælge dagtilbudspladser og vælge arbejde fra, ligesom hun pointerer at ikke alle kommuner har råd til sådan en ordning.