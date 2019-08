Børnefamilier måtte vente flere døgn i Kangerlussuaq

Kitte Witting Torsdag, 15. august 2019 - 10:30

På grund af tågen i det meste af Grønland i weekenden har Air Greenland været mere end almindeligt udfordret. Det er blandt andet gået ud over to børnefamilier, der kom bagerst i køen.

- På grund af forsinkelse fra Ilulissat nåede vi ikke danmarksflyveren i Kangerlussuaq. Derfor blev jeg sat på standby-listen til natflyveren samme dag sammen med min søn på ti år. Det betød, at vi måtte vente i lufthavnsområdet indtil omkring midnat, før vi fik besked om, at der ikke var plads på flyveren til os, så vi kunne få et hotelværelse, fortæller Martine Linde Krebs, som netop er vendt hjem til Danmark efter mere end to døgns forsinkelse.

Børn måtte vente om natten

Hun fortæller, at en anden familie med endnu mindre børn ventede lige så længe, mens andre passagerer fik plads på de næste to afgange til Danmark. Først på den tredje flyver kom de to børnefamilier af sted.

- Jeg synes ikke det er rimeligt, at børnene skal trække ned i prioriteringen af, hvem på standbylisten, der kommer med på de ledige pladser i flyveren. Det er helt fair, at de passagerer, der har købt grønne billetter eller business, kommer af sted først, for det er det, de betaler ekstra for.

- Men hos andre flyselskaber har vi da altid oplevet, at der bliver taget ekstra hensyn til børn, siger Martine Lind Krebs, og efterlyser samtidig hvilefaciliteter til børn i lufthavnsbygningen.

Forelagt kritikken svarer kommunikationschef i Air Greenland Masaana Egede:

- Vi har stor forståelse for at lange ventetider kan skabe frustration ikke mindst hos børnefamilier. Vi nedprioriterer ikke børn eller børnefamilier på grund af, at børnebilletter er billigere end voksenbilletter.

- Vores prioritetsliste følger i udgangspunktet prisen på billetten. Men der er flere klasser med forskellige restriktioner end blot "rød" og "grøn", da priserne og restriktionerne her imellem også varierer. Børns billetter er i udgangspunktet koblet sammen med forælder eller værges rejse.

- Det er vigtigt for os at sige, at vi uagtet årsag til forsinkelser altid forsøger, at få vores passagerer frem til deres destination hurtigst muligt, siger han.