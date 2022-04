Børn og unge skal have en stemme i klimadebatten

Nina-Vivi Møller Andersen Søndag, 03. april 2022 - 09:28

28 børn fra børnerådene i landet mødes denne weekend til topmøde i Ilulissat. Mødet åbnes af Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier, Paneersaq Olsen, mens borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jeremiassen, børnetalsmanden og programchef for UNICEF Grønland, Maliina Abelsen også vil holde tale.

Børn og unge som er børnerådsmedlemmer bliver klædt på til at vide mere om klimaforandringer og bæredygtighed. Der vil undervejs blandt andet være workshops om hvad klimaforandringer er, hvilken betydning det kan have for børn og unges fremtid og grøn energi i Grønland. Som tradition vil der blive lavet anbefalinger til politikere, virksomheder og andre børn og unge.

Børnetopmøde skulle have foregået tilbage i November, men på grund af corona er topmødet blevet flyttet til den 3. og 4. april.

Berømt foredragsholder deltager

Udover børnetopmødet, så vil de store ansvarsmyndigheder også holde møde. Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familie, alle borgmestre og flere højtstående embedsmænd og programchef for UNICEF vil mandag den 4. april holde møde. Mødets mål er at præsentere Nakuusa’s nye struktur og skabe en efterfølgende dialog om nye samarbejdsaftaler mellem Nakuusa og kommunerne. Det oplyser Nakuusa i en pressemeddelelse.

Der vil også være oplæg af den berømte foredragsholder og tidligere folketingsmedlem Özlem Cekic. Hun skal holde oplæg for både børn og de voksne, hvor fokusset er, hvordan man taler godt sammen, selvom man ikke er enig.

- Mandag den 4. kl. 13.00-15.00 er alle borgmestre, embedsmænd og flere andre deltagere fra Ilulissat inviteret til foredraget ”Tak for kaffe” ved Özlem Cekic, der vil handle om, hvordan vi taler konstruktivt sammen, selvom vi ikke altid er enige. Det skriver Nakuusa i en pressemeddelelse.

Børnetopmødet bliver afsluttet mandag den 4. april, hvor man vil præsentere anbefalinger til Naalakkersuisoq for Børn, Unge og Familier, Paneeraq Olsen.