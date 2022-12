Børn og unge i Nuuk får et sted at danse i det nye år

Merete Lindstrøm Mandag, 05. december 2022 - 14:44

Et nyt dansecenter, der får til huse på 1. salen i Godthåbshallen i Nuuk, skal give de helt unge børn fra fem år og op til 18 et sted at udfolde sig med dans og performance.

Projektet kræver en ombygning af hallens faciliteter, før det er klar til brug, og det forventes at dansecentret kan slå dørene op 1. marts næste år.

Dansecenteret skal huse børn og unge i alderen 5-18 år, med særligt fokus på piger.

- Der er en hel gruppe af piger, som ikke interesserer sig for de gængse sportsgrene som for eksempel boldspil. Og det kan være en udfordring, at engagerer pigerne. Vores erfaring er at langt største delen af danserne er piger, men drenge er selvfølgelig lige så velkommen i det nye dansecenter, siger projektleder Ruth Montgomery til Sermitsiaq.AG.

Mange sprotsgrene fokuserer på drenge

Hun påpeger, at mange sportsgrene fokuserer mest på drenge og, at det her bliver et sikkert og trygt sted for pigerne, hvor fokus er på dem. Et andet fokus er at få de helt små med til at bevæge sig og danse.

- Der er meget snak i foreninger rundt omkring og i GIF om, hvordan vi får de små børn i 4-5-års alderen med til at dyrke sport. Det synes jeg er interessant, fordi vi indenfor dans formår, at engagerer både piger og drenge i den aldersgruppe.

NuQi – Nunatta Qiteqatigiiffiat bygger på Qiajuk Studios 10- års erfaring inden for dans og performance. Og den erfaring gør det ifølge folkene bag muligt at skabe en bæredygtig, lokalejet og lokalforankret institution, til gavn for børn fra alle sociale lag.

- Kultur og kulturelle oplevelser som dans, sang og musik har en styrkende effekt på børn og unges selvværd, derfor er det en enorm glæde at kunne give børn og unge mulighed for bevægelse og dans, som jeg ved mange børn elsker og har gavn af, understreger Ruth Montgomery.

Har været længe undervejs

Men det har været en hård fødsel fortæller projektleder af NuQi – Nunatta Qiteqatigiiffiat, Ruth Montgomery-Andersen.

- Projektet har været undervejs i mere end 6 år og det er et center, der på sigt skal drives lokalt.

NuQi – Nunatta Qiteqatigiiffiat vil løbende gå i dialog med lokale fonde, og håber på at skabe en bæredygtig økonomi med elevkontingent, kommunalt tilskud til familier med trang økonomi, samt ved at skabe samarbejdsrelation med andre danseforeninger.