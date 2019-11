Børn tegner fremtiden i Nuuk Center

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 09. november 2019 - 08:59

- Vi har talt om det længe, og de fleste er enige: vores børn lærer ikke nok i skolen. Alt for mange er ikke rustet til at tage en uddannelse efter Folkeskolen, og derfor får de heller ikke et godt arbejde. Med kampagnen Vores børn fortjener en bedre fremtid sætter Grønlands Erhverv fokus på, hvordan Folkeskolen kan blive bedre.

Lyder det i en pressemeddelelse fra Grønlands Erhverv.

GE har spurgt forældre og bedsteforældre, hvad de mener om folkeskolen.

GE har spurgt forældre og bedsteforældre om deres holdning til folkeskolen i landet. Otte ud ti forældre frygter for deres børns fremtid

Fem ud af ti forældre mener, at niveauet er for lavt i folkeskolen

Tre ud af ti forældre er tilfredse med folkeskolen

Kampagne

GE oplever selv, at alle de virksomheder, som de repræsenterer, ikke kan få den nødvendige arbejdskraft. Det er grunden til, at GE nu holder op med at vente, tager førertrøjen på, og peger på en række lavt hængende løsninger, der alle vil bidrage til at gøre folkeskolen bedre for både børn og lærere – punkter som alle kan lade sig gøre.

- Vi behøver ikke mere snak. Vi behøver ikke mere venten. Vi kan rent faktisk gøre noget. Derfor har vi identificeret foreløbig fire punkter, der kan bidrage til at hæve niveauet i folkeskolen, siger GE’s direktør Brian Buus Pedersen i en pressemeddelelse.

Tegneevent

GE vælger at spørge børnene direkte, hvad børnenes drømme er for fremtiden. Det er dem, det handler om.

Juaaka kommer og styrer festlighederne, mens Hinnarik tegner med og Da Bartali Crew spiller nogle af deres hits i løbet af eftermiddagen.

- Det er vores fælles ansvar at sikre børn i Grønland en bedre fremtid. En god uddannelse i folkeskolen er den, der skal skabe grundlaget for en god fremtid. Derfor støtter jeg GEs kampagne om en bedre fremtid for børn i Grønland, fortæller en forventningsfuld Juaaka forud for arragementet.

Programmet skydes i gang klokken 12 med velkomst ved Juaaka og første nummer ved Da Bartali Crew, som går på scenen igen kl. 14.30 og ved arrangementets afslutning kl. 16. Hinnarik er klar til at hilse på alle børn og sidder ved bordene og hjælper børnene med at tegne hele eftermiddagen.

Tegningerne vil blive samlet sammen og affotograferet, så de kan bruges til at vise hele Grønland, hvad børn drømmer om i fremtiden.

Målet med kampagnen er at vise landets politikere, at der findes lavt hængende løsninger, der kan bidrage til at forbedre folkeskolen og vores børns fremtid. Og at der er behov for handling.