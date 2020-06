Børn stjal jolle og fik motorstop

Thomas Munk Veirum Torsdag, 25. juni 2020 - 09:00

Politiet har de seneste nætter oplevet flere hændelser, der involverede unge og børn, som laver uro om natten i Nuuk.

Senest har politiet torsdag morgen indsat politikutteren Sisak og to betjente for at hente otte børn og unge, som havde stjålet en jolle i byen.

- De havde stjålet jollen og var sejlet mod Nordlandet, hvor de fik motorstop, siger Aqqaluk Petersen, vagtchef ved Grønlands Politi.

Da jollen fik motorstop, ringede de unge selv til politiet for at få hjælp. Ifølge vagtchefen var kun én af de otte ombord på jolle over 15 år – resten var yngre.

12-årige var berusede

I løbet af natten til torsdag er politiet desuden stødt på to 12-årige piger, som var påvirket af alkohol. Pigerne blev bragt hjem til deres forældre.

Natten til onsdag var den også gal, da flere ruder blev knust på Atuarfik Samuel Kleinschmidt (ASK-skolen) i Nuuk.

Ruderne blev ifølge vagtchefen knust ved, at nogle børn kastede sten på dem.

Politiet: Forældre skal være påpasselige

- Vi har nogle vidner og nogle mistænkte, og det er børn, siger vagtchefen.

LÆS OGSÅ: Nuuk: Forsamlinger af unge fører til vold og hærværk

Han kommer derfor med kraftig opfordring til byens forældre:

- Forældre og andre omsorgspersoner må gerne være ekstra påpasselige med deres børns færden i nattetimerne, her hvor skolen er afsluttet, og der måske ikke er så mange andre aktiviteter, siger Aqqaluk Petersen.