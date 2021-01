Børn sikres isbjørne-sikker skolegang

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 05. januar 2021 - 08:28

Forældre i Ittoqqortoormiit til 26 børn i 1. og op til 3. klasse har et ønske om at få oprettet et permanent kommunalt skolepasningstilbud, så børnene undgår at møde isbjørne fra deres gåtur fra skolen og hen til et privat pasningstilbud.

Det er mørkt i Ittoqqortoormiit, og isbjørne udgør en reel fare i den mest isolerede by i Grønland i det nordøstlige hjørne på landkortet.

- Børnene går lige nu i et privat tilbud, som ligger langt væk fra skolen. Forældrene er bekymret for deres børns sikkerhed, når de selv skal gå den lange vej fra skolen til det private tilbud. Særligt om vinteren, hvor det er mørkt, koldt og hvor der er mange isbjørne i området, skriver forvaltningsdirektør Lone Nukaaraq Møller i sagsfremstillingen, som Økonomi og Erhvervsudvalget har sendt videre til godkendelse hos kommunalbestyrelsen.

Løsning skal gøres permanent

Det oplyses imidlertid, at man fra 1. november har fundet en løsning, som man gerne vil gøre permanent, men som kræver kommunalbestyrelsens godkendelse.

Der har ikke været noget kommunalt pasningstilbud efter skoletiden for de yngste, men løsningen giver børnene og for dens sags skyld også forældrene en større tryghed.

Forvaltningen har fundet ud af, at det er muligt at bruge lokalerne i skolens kælder, som i dag benyttes til klub-aktiviteter.

- Klubben kan rykke i andre lokaler ved stranden, som Iserit lige nu er ved at undersøge i forhold til dette formål, oplyser Lone Nukaaraq Møller.

- Skolelederen kan finde penge til ansættelse af personale, inden for sit eget budget, til at opstarte en AKO allerede fra 1. november. Fra januar 2021 skal der dog ansøges om midler til ansættelse af en leder og to medarbejdere i forbindelse med tillægsbevillingsansøgning for 1. kvartal, oplyser forvaltningsdirektøren, hvilket forklarer, hvorfor politikerne skal indover sagen.

Omkostningen

Forvaltningen har lavet et regnestykke, som viser, at den årlige udgift til aflønning af tre ansatte vil løbe op i cirka 640.000 kroner.

- Finansiering af skolepasningen fra 2021 kan gøres via omplacering fra bevillingen inden for fritidsordningen, står der i vurderingen af de økonomiske konsekvenser for at skabe tryghed for de 26 børn i Ittoqqortoormiit.